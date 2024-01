Ha valahol új fűtőeszközt kötöttek be, új kéményt építettek, vagy a meglévő kéményt átalakították, felújították, ott a kémény használata előtt meg kell rendelni a kémény műszaki átvételét. Ez magánszemélyeknek és cégeknek is egyaránt kötelező és fizetni kell érte. Olyan kéményt használni, amelyik nem rendelkezik megfelelőségi nyilatkozattal, nemcsak tilos, hanem életveszélyes is.