A mentők országszerte 3103 esetet láttak el szilveszterkor – közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője hétfőn az MTI-vel. Győrfi Pál közleménye szerint közlekedési balesetek, verekedések, tűzesetek sérültjei és belgyógyászati rosszullétek mellett 206 embert szállítottak kórházba a mentők túlzott alkoholfogyasztás miatt. Közülük 28-an kiskorúak voltak – tette hozzá. A szóvivő jelezte: a mentőket országszerte 14 esetben riasztották pirotechnikai eszközzel kapcsolatos kéz-, arc- és szemsérülésekhez.

A hajdú-bihari adatokra is kíváncsiak voltunk, a mentőszolgálat sajtóosztályától megtudtuk:

a mentők 208 esetet láttak el szilveszterkor Hajdú-Bihar vármegyében. Az egyéb esetek mellett 19 embert szállítottak kórházba túlzott alkoholfogyasztás miatt, közülük 5-en kiskorúak voltak.

Viszonylag nyugodt estéjük volt a tűzoltóknak

Szilveszter napján 204 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelemhez, ezek közül 143 eset igényelt tűzoltói beavatkozást. Tűz miatt 70 alkalommal, 73 esetben pedig műszaki mentést igénylő balesethez hívták a tűzoltókat. Tűzijátékok, petárdák, pirotechnikai eszközök miatt 34 tűz keletkezett, legtöbbször kigyulladt kukák, tűzijátékok égő maradványai adtak munkát a tűzoltóknak. Sajnálatos módon halálos áldozatokat is követelt a tűz az év utolsó napján. Egy társasházi lakás egyik szobája égett ki este kilenc óra előtt a főváros IX. kerületében, a Thaly Kálmán utcában, ahol egy ember életét vesztette, öten el tudták hagyni az égő épületet – derül ki az országos összegzésből.

Papp-Kunkli Nórától, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjétől megtudtuk, a vármegyében 9 riasztás érkezett tűzijáték okozta tűz miatt, de mindössze 3 helyen volt szükség tényleges beavatkozásra.

Tűzijátéktelep égett egy kuka mellett éjfél előtt a debreceni Kossuth utcában. A tűzoltók kiérkezése előtt az ott tartózkodók eloltották a tüzet, az egység egy vízsugárral utómunkálatokat végzett. A debreceni hivatásos tűzoltók éjfél után az Antall József utcában, egy buszmegállóban lévő kukát oltottak el, a Vármegyeháza utcában, egy parkolóban pedig egy tűzijátéktelep égett. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a lángokat.

A kisebb szabadtéri tüzeket az egységek kiérkezés előtt az ott lévők eloltották, többek között Földesen égett a száraz avar 10 négyzetméteren, Hajdúsámsonba éjfél előtt 2 perccel vonultak a cívisvárosi tűzoltók, ott is szabadtéri tűz volt, egy üres telken égett az avar, de az ott lévők eloltották. Hajdúböszörményben a rendezvényházban a tűzjelző jelzett be tévesen, a füstgép indította be a rendezést – sorolta a szóvivő a Hajdú Online kérésére. Bár viszonylag nyugodt éjszaka volt, a debreceni tűzoltókat nem a laktanyában érte az új év.

A vármegyei rendőr-főkapitányság sajtómunkatársa arról tájékoztatott, nem volt kiugró eset az éjszaka folyamán Hajdú-Biharban.