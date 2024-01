2023. október 1-től az OPUS TITÁSZ Zrt. működési területén átvette az áramhálózati és műszaki ügyekkel kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet az E.ON Ügyfélszolgálati Kft.-től. Ezen változások során az ügyfelek fogyasztási hellyel kapcsolatos adatai is átkerültek az OPUS TITÁSZ Zrt. újonnan kiépített ügyfélszolgálati rendszerébe, azonban az ügyfelek – így a SMART mérővel rendelkezők is – a számláikat továbbra is az egyetemes szolgáltatójuktól vagy kereskedőjüktől kapják.