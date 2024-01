Talán az ominózus csigás videó óta nem ment akkorát lassú vonatokon lovagoló felvétel a magyar interneten, mint most, ráadásul ez is Hajdú-Biharhoz kötődik. Rengeteg portál, köztük a Vezess.hu is lehozta, hogy felvette egy traktoros, ahogy különösebb erőfeszítés nélkül legyorsulja a BZ motorkocsival húzott vonatot Konyár és Derecske között. Ráadásul nem valami hipermodern gépről van szó, egy régebbi MTZ oktatott a ködös-zúzmarás tájon.

Mint azt korábban megírtuk, az érintett Debrecen-Nagykereki vonalon pályafelújítás miatt csak 20 km/h-s sebességkorlátozás mellett haladhatnak a vonatok, így volt esélye a rögtönzött gyorsulási versenyen a traktorosnak, aki, miután látta, hogy nyeregben van, még át is integetett az utasoknak.

A videót egyébként január 23-án tették fel a YouTube-ra, azóta csaknem százezres megtekintést szedett össze.