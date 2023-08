A vonat a teljes lezárást követően – sebességétől, vonattól (például tehervonat, személyszállító) függően – 1-4 perc alatt ér az átjáróhoz. A teljes lecsukás, amely a közúti forgalomtól történő elzárást jelenti, általában 3-6 perc tartamú. Ettől eltérően a vonat általi behatás kiegészül az állomások jelzőinek kezelésével is. Az utasítások, előírások szerint ilyenkor sem lehet a sorompózárás 10 percnél hosszabb időtartamú. Ahol ennél több, azt külön kiegészítő tábla jelzi a közút felé. A vasúttársaság arra törekszik, hogy a vasúti átjárók esetében a sorompók zárvatartási ideje ne legyen indokolatlanul hosszú, ugyanakkor a teljes biztonságot is garantálja. Ehhez a MÁV a rendőrség, a közútkezelő és az illetékes önkormányzat szakmai véleményét is figyelembe veszi