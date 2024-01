A közösségi oldalakat szinte már minden generáció előszeretettel használja, azonban nem mindegy, hogy mely életszakaszában tart az adott felhasználó, hiszen manapság komplett reklámfelületet építettek rájuk, és ha nem vagyunk elég érettek, akkor a személyiségfejlődés megbénítását is okozhatják ezen platformok. Kérdés nélkül a TikTok a legnépszerűbb felület a fiatalok és az idősebbek körében, hiszen azt láthatják ott, amiket ők valószínűleg nem tehetnek meg: luxusutazás, csillogás, drága holmik, csodatermékek. Az álomból viszont jobb mihamarabb felébredni, mert ha nem, akkor azt gondolhatjuk, hogy az a természetes és elfogadott, amit ott látunk, ezáltal súlyos kisebbségi érzés törhet fel bennünk.

Kérdés nélkül az influenszerek jelentős része jól jár ezzel, mivel az a tapasztalat, hogy a követők szeretnek vásárolni az általuk kedvelt hírességek ajánlására, ebből pedig szép összegek üthetik a markukat.

A Forbes tavaly télen utánajárt, hogy miért mennyit kaphat a nagyvállalati márkáktól egy magyar véleményvezér. Eszerint egy Facebook-posztért a kisebbek 80-120 ezer, a nagyobbak akár 200-300 ezer forintot is elkérhetnek. Egy Instagram-posztért a legalacsonyabb ár 150-200 ezer forint, az átlag már inkább 300 ezer forint körül mozog, de a legismertebb neveknél akár már a félmilliót is megugorhatja. A 24 órán belül eltűnő Instagram-sztoriért 150-170 ezer forint lehet az átlagos, a nagyobbak közül negyedmilliót kérhet a véleményvezér. A TikTok-videók már ekkor is nagyot futottak, a legolcsóbbak épphogy 200 ezer forint alatt, míg a legdrágábbak a 400-450 ezer forintért mehettek. Az igazán kiugró viszont egyértelműen a YouTube, ahol a szakma krémje 500-700 ezer forintot is bezsebelhet, de van 1,2 milliós árcédula is.

A lap hozzáfűzte azonban, hogy kérdés, ennek az összeállításnak mennyire lehet hinni. Egyrészt a piac azóta rengeteget fejlődött és felértékelődött. Nem egy influenszer már a követőszámai duplájánál jár, és a TikTok népszerűsége is jelentősen megugrott azóta.

Ennek kapcsán megkerestük Bozó Judit debreceni pedagógust, aki kifejtette véleményét a témában.

Félrevezető, amit a telefonon látnak

– A kamaszok mindenképp szeretnének valahova tartozni, mivel fokozatosan válnak le a családjukról. A közösségi oldalak pedig szerintük tökéletesek arra, hogy egy adott influenszert kövessenek, majd mintát vegyenek róluk, hogy hozzájuk hasonló felnőtt életet élhessenek – mondta Bozó Judit.

Világszintű jelenség, hogy sokszor az emberi értékeket felülírják az anyagiak, főleg, amikor a gyerekeknek még nem alakult ki a személyiségük, hisz ekkor értékesebbnek gondolják azokat, akik tehetősebbek. Kivétel nélkül minden social platformon feltűnnek azok a hírességek, akik drága cipőket, ruhákat, ékszereket és utazásokat mutatnak be kiskorúaknak. Ennek hatása, hogy a szegényebbeknek jelentősen csökken az önértékelésük. Félrevezető ez a befolyás, mert az emberi érték nem az okosságban és intelligenciában, hanem a pénzben mutatkozik meg számukra

– véleményezte a pedagógus.

Hozzátette: azok pedig, akik 13-14 évesen több százezres lábbeliket akarnak, és nem nyitottak az értelmes dolgokra, azokból várhatóan elégedetlen és anyagias felnőttek lesznek. A szülők segítségével saját magunknak kell belátni, hogy mi jó és mi nem.

– A fiataloknak a közösségi oldalak kultúráját kéne, hogy megtanítsák a felnőttek, és azt, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek rájuk az online térben. Manapság a TikTok a legnépszerűbb minden generációt tekintve, hiszen az nem ítélkezik felettünk, ez különösképp a kamaszoknak félrevezetés, mert azt gondolhatják, hogy erre szükségük van a nap minden részében. Amint egy gyerek felkerül a közösségi oldalakra, akkor azzal számoljanak a hozzátartozók, hogy egy tömény és toxikus közeg vár rá. Olyanok, akik a valóságot elrejtve a csillogást és a luxust közvetítik feléjük – ezt már Sinka Csaba egyetemi hallgató fejtette ki a Haon kérdésére.

Kitért arra is, hogy a tudatos online vásárlás sem utolsó szempont, hisz sok felnőtt nem veszi a fáradtságot arra, hogy megkeresse a kedvezőbb kategóriájú termékeket, hanem felelőtlenül megveszik, ami szembejön velük. A fiatalok a szülőket tekintik a példaképüknek, azonban ezzel azt mutatják, hogy a gyerekek is vegyenek meg mindent, amit reklámoznak nekik az influenszerek. Hosszú távon a droghoz tudnám hasonlítani ezt, ugyanis pillanatnyi örömöt szereznek az új holmik, de egyre többet akarnak belőlük, hogy jobban szeressék őket a közösségükben. Ebben mind a szülőknek, mind a tanároknak, és persze saját magunknak is felelőssége van – zárta gondolatait Sinka Csaba.