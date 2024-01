Bár az elmúlt években nőtt a debreceni és hajdú-bihari idősotthonok száma, a várólisták a 3-6 ezer forintos napi térítési díjak és a milliós egyszeri belépési összegek mellett is hosszúak. A hajdú-bihari demográfiai jellemzők, a fiatalok elvándorlása előrevetíti a probléma erősödését: az idősek magukra maradnak, ellátásukról a család nem tud gondoskodni. A pszichiátriai betegek elhelyezése is nyomasztóan nehéz, miközben a Covid érezteti utóhatását – derül ki a debreceni önkormányzat több mint száz oldalas szakmai anyagából, amely nemcsak a megyeszékhely, hanem a megye szociális ellátórendszerét, annak kihívásait és a jövőben tervezett beruházásokat is megjeleníti. A könnyebbség kedvéért a Cívishír pontokba szedte a dokumentum legfontosabbnak, legérdekesebbnek tartott részleteit.

Debrecen 201 ezres lakosságának ötödrésze (40 ezren) elmúlt 65 éves, közülük 25 ezer nő, 15 ezer férfi. A 65 év felettiek száma 2008 óta folyamatosan emelkedik a városban. Várhatóan egyre több egyedülálló idős nőről kell gondoskodni, miközben a korcsoport egészségi és mentális állapota fokozatosan romlik, a generációk eltávolodtak egymástól, egyre több az egyedül élő öreg.

A debreceni Városi Szociális Szolgálat által működtetett Pallagi úti idősotthonban 2022 végén 201-en voltak az ápolás-gondozási részlegen, 47 százalékuk 80 év feletti. A demensek részlegén 48 idős – zömmel 80-89 éves – embert gondoztak. A Szávay Gyula utcai idősotthonban 32-en laktak, szinte mindenki elmúlt hetven. Míg korábban csak a Szávay Gyula utcai otthon esetében vezettek hosszú várólistát, mára ez a Pallagi úti intézményre is igaz. Ennél 2023 novemberében az ápolás-gondozási részlegen 46, a demenseknél 49, a gondozóháznál 22 várólistás volt. A Szávay Gyula utcai telephelyen 41-en szerettek volna elhelyezést nyerni. Eközben az üres álláshelyekre nagyon nehéz munkaerőt találni.

A demenciával járó kórképek jelentős részét nem diagnosztizálják, a tüneteket a hozzátartozók, családtagok gyakran nem ismerik fel, ha igen, akkor is halogatják a szakember felkeresését vagy a tüneteket az öregedés velejárójának tartják.

Mire ezek az öregek az ellátórendszerbe kerülnek, már általában középsúlyos, vagy súlyos demenciában szenvednek.

Gondozásuk nagy teher a hozzátartozóknak, akik gyakran maguk is idősek, betegek, esetleg éppen emiatt mutatják a depresszió tüneteit.

A vármegyei otthonok is telítettek

Míg Hajdú-Biharban 2015-ben 37 idősotthon működött, addig a számuk mára meghaladta az ötvenet. Tizenötöt települési önkormányzatok, huszonegyet egyházak, hatot cégek, hármat társulások, kettőt civil szervezetek működtetnek. Az ellátást leginkább 80-89 év közötti, főként özvegy, alacsonyabb iskolai végzettségű nők veszik igénybe. A térítési díjak tavaly napi 3100-6400 forint között mozogtak, míg az egyszeri belépési hozzájárulás 5 millió forintig terjedt. Az intézmények szinte mindegyike teljes kihasználtsággal működik, a várólisták hosszúak. Az igénylők egészségi állapota egyre rosszabb, sok egyedülélő, elmagányosodó nő kéri felvételét.

Átmeneti ellátást biztosító gondozóházakból – idősek számára – 14 működik a megyében (kilenc Debrecenben). A térítési díjak napi 5 ezer forint körüliek, a gondozottak zöme 85-89 év közötti nő szív- és érrendszeri betegségekkel, látászavarokkal. Szintén sokan vannak a várólistákon.