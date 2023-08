A 938 millió forintos hazai és európai uniós forrásból támogatott beruházás hivatalos átadását augusztus 24-én, csütörtökön tartották Sárrétudvariban. A mai kor igényeinek megfelelő hat új lakóépületet május óta használják az ellátottak. A pályázat részeként egy szolgáltató központot is létrehoztak, továbbá egy kilenc személyes gépjárművet is vásároltak.

Az eseményen köszöntőt mondott Nagy Kálmán, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú-Bihar Vármegyei Kirendeltségének igazgatója, aki a projekt gazdájaként köszönetet mondott azért, hogy

a térségben egy országosan is kiemelt projekt valósulhatott meg mintegy hárommilliárd forint összeértékben.

Ismertette, hogy a pályázat érintette Sárrétudvari mellett Derecskét, Szerepet, Püspökladányt és Bárándot. Az igazgató kiemelte, csakis összefogással valósulhatott meg az elképzelés a jelenkor nehézségei mellett.

Nemcsak modern körülményeket, de biztonságos és szerető közösségi teret teremtettek a fogyatékossággal élőknek Sárrétudvariban, hiszen ezekben az intézményekben egy szobában csak ketten kapnak helyet, és a pároknak is lehetősége van az együttélésre

– hangsúlyozta Bodnárné Rácz Erika, a Szellőrózsa Integrált Szociális Intézmény Hajdú-Bihar Vármegye szervezet helyettes vezetője. Hozzátette, a bentlakók mindannyian fontosnak érezhetik magukat, részt vállalnak a házimunka elvégzésében, a főzésben. Mint mondta, a szociális ellátás szemléletváltásának eredményeként itt már az egyén, az esélyegyenlőség és az integráció kerülhet a középpontba.

Az őszinteség volt a fejlesztés kulcsa

A létrehozott bentlakásos épületek családias légkört biztosítanak az ellátottaknak, mutatott rá Bodó Sándor a térség országgyűlési képviselője. Egyúttal rávilágított arra, hogy az évtizedekkel korábban kialakított, nagylétszámú otthonok rendszere nem a jó megoldást jelentette, helyette a kis létszámú intézmények létrehozására, az otthonos légkör megteremtésére kell törekedni.

Az épületek kivitelezéséhez a telkeket Sárrétudvari önkormányzata biztosította. Az átadón üdvözölte a beruházást Kiss Tibor polgármester is, aki szerint erre a fejlesztésre éppúgy szükség volt a településen, mint az önkormányzat által végzett, egyéb pályázati úton megvalósított felújításra, korszerűsítésre. Szerinte a most átadott fejlesztés sokkal többet is jelenthet a fejlődésnél, hiszen ezzel a segítségre szoruló embertársaknak nyújtottak támogatást, és a lakosságot az elfogadásra ösztönözhették.

A beruházás sikerének kulcsa azt gondolom, hogy az őszinteségben rejlett. Tudnia kellett a lakosságnak, hogy pontosan mi történik a fejlesztések helyszínein. Erre azért is volt szükség, mert a településen nem volt korábban ilyen intézmény, egy teljesen új élethelyzet alakult ki

– fogalmazott.

Az új épületekre Török András lelkipásztor kért áldást. A hivatalos átadóra az ellátottak is készültek, és verses, zenés, valamint táncos előadásaikkal tették színesebbé az eseményt.