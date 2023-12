Egy első és egy harmadik helyezést, valamint két rektori különdíjat is begyűjtöttek a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar hallgatói a XVIII. Országos Klarinétversenyen. Az idei kiírásra hazánk minden pontjáról, így például Miskolcról, Pécsről, Szegedről is érkeztek hallgatók Debrecenbe – tudatta az unideb.hu közlésében.

A magyar zenei felsőoktatási intézmények klarinét szakos hallgatói mutathatták be tehetségüket a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara és a Conservatory Alapítvány által megrendezett XVIII. Országos Klarinétversenyen. Huszonnégy fiatal tehetség mutatkozott be a szakmai zsűrinek, melynek tagja volt Devich Gábor klarinétművész, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium klarinét tanára, a Concerto Budapest Főigazgatója, Kiss Gy. László Liszt-díjas klarinétművész, valamint Tóth József fagottművész, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Ami címzetes igazgatója.

A Debreceni Egyetem klarinétosai ezúttal is kiemelkedően teljesítettek, hiszen Kovács Attila negyedéves hallgató vehette át az egyik első helyezésért járó díjat, az első évfolyamon tanuló Szepesi Gábor a harmadik helyen végzett, valamint kiváló teljesítménye elismeréseként Kovács Attila és Hompoth Edward ötödéves hallgató rektori különdíjat kapott, utóbbi versenyző még egy előadói különdíjjal is gazdagodott.

Kiváló szakmai visszajelzés a siker

A verseny célja ezúttal is az volt, hogy a fiatalok más felsőoktatási intézmények hallgatóival is összemérhessék tudásukat, a sikeres szereplés pedig a DE Zeneművészeti Kar számára is kiváló szakmai visszajelzést jelent azzal kapcsolatban, hogy a klarinétoktatás továbbra is a magyarországi élmezőnybe tartozik.

– A hallgatóink ebben az évben is megmutatták, hogy mestereik a hangszerüknek, a helyezésük pedig ezúttal is bizonyította, hogy szorgalommal, elhivatottsággal képesek kitűnni kortársaik közül. A verseny több szempontból is ideális a növendékeink számára, hiszen ilyenkor nemcsak magukat kell figyelniük, hanem a többieket is tanulmányozhatják, a színpadi teljesítmény és a zenei tudás kapcsán is sokat tanulhatnak tőlük – mondta Szabó János, a DE ZK Fafúvós Tanszék oktatója.

Az idei megmérettetésen Hajdú Mihály: Capriccio all' ongarese című kötelező művét, valamint Astor Piazzola klarinétra átírt tangó etűdjeiből egy zongorakísérettel előadott zeneművet kellett bemutatniuk a Liszt-terem színpadán. Az első darabbal Horváth László klarinétművészre emlékeztek.

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar hallgatóinak felkészítését Szabó Krisztián Péter, a kar mesteroktatója, illetve Laskai László művésztanár segítette.