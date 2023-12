Decembe 10-én délután, advent második vasárnapján a reményt szimbolizáló gyertyát a római katolikus egyház és a református egyház közreműködésében gyújtották meg az adventi koszorún Hajdúszoboszlón – tudatta Majoros Petronella, a város alpolgármestere. Ezen ünnepi alkalomból a Szent László római katolikus plébánia szolgálatát, majd a Berettyóújfalui SZC Bocskai István Szakképző Iskola tanítványának és tanárainak zenés-verses adventi műsorát hallgathatta meg a közönség.

Mint írja, a második gyertya a zsidó népet szimbolizálja, akiknek Isten megígérte, hogy közülük való lesz a Messiás, ezért ez a gyertya a remény jelképe.

Beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a remény most még hangsúlyosabb jelentéssel bír, mint eddig bármikor. A remény várakozással teli, amely Isten ajándéka, mely a hívő, de még a nem hívő emberek számára is utat tud mutatni a nehéz időkben. Ha van remény, akkor feladni sem könnyű. S miközben reménykedünk, fel fogjuk ismerni azt is, hogy bármily nehézség keresztezi utunkat, valójában mi mindenért lehetünk hálásak.

– József Attila Karácsony című versét mondtam el, melyben a természet évről-évre való megújulása valahol a karácsony misztériumát jelképezi. A vers az időtlen Isten végtelen szeretetének folyamatos kiáradásáról szól, amely gyönyörű költői képek formájában jeleníti meg a reményt – olvasható a bejegyzésben.