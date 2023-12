Nem csak a debreceni belváros kapott csodás karácsonyi díszkivilágítást, az Egyetem téri fenyőket is feldíszítették, méghozzá sárga-kék fényfüzérrel. Az egyetem főépülete elé pedig hatalmas karácsonyfa is került. A látvány simán megér egy rövid, hangulatos sétát, még a csípős hidegben is.