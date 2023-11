A délután leesett csapadéktól fellágyult a Kossuth téri jégpálya felszíne, melynek következtében kedden már nem tud látogatókat fogadni

– tájékoztatta a Haont 16 óra körül a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Hozzátették: a karbantartás jelenleg is folyik annak érdekében, hogy szerda reggeltől ismét biztonsággal használható legyen a korcsolyapálya.

Ahogy arról már beszámoltunk, a a BMW Group Gyár Debrecen támogatásával ismét felépült, jégfolyosóval rendelkező, 750 négyzetméteres jégpálya ma reggeltől várta a korizókat, akik egészen január 7-ig róhatják rajta a köröket.

Forrás: Napló-archív

A szervezők idén is gondoltak az iskolákra, ezért a tanítási időszakban 8 és 14 óra között a pályát ingyenesen használhatják az előzetesen regisztrált diákcsoportok. A látogatók érkezhetnek saját korcsolyával – melyet a helyszínen meg is éleztethetnek –, de a szervezők lehetőséget biztosítanak a korcsolyakölcsönözésre is 25-östől 47-es cipőméretig.