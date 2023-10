A szakoktató rámutatott, egy közlekedőtől nem elvárható, hogy kitalálja vagy következtessen arra, hogy vajon mi lehet az a tábla vagy útburkolati jel, ami nem látszik. A valóságban előfordul, hogy rendőri feljelentés történik, mert a hatóság úgy értékeli, hogy az látható vagy egyértelmű. Ez esetben az ügyben panaszt lehet tenni. Ilyenkor a rendőrkapitányság szabálysértési osztálya akár saját hatáskörben meg is szüntetheti az eljárást, vagy ezek után ténylegesen bíróságra is lehet vinni az ügyet, ha a panasz nem ért célt, és továbbra is úgy érzi az ember, hogy neki van igaza.