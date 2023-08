Július második felétől augusztus közepéig tart a legnagyobb állományú és legelterjedtebb nagyvadfajunk, az őz párzása. Ez az időszak különös figyelmet követel meg az autósoktól, mert ilyenkor ezek az állatok sokkal többet mozognak, mint az év más időszakaiban, közutakon is gyakrabban jelenhetnek meg, ami jelentősen fokozza a balesetveszélyt.

Magyarország őzállományát 379 ezer egyedre becsülik, és minden régióban találkozhatunk ezzel a vadfajjal. Párzás idején – amelyet a vadásznyelv üzekedésnek hív – az egymást kergető őzek aktívabbak, figyelmetlenebbek, akár fényes nappal is kiszaladhatnak az útra.

Nem véletlen, hogy a csaknem 7500 nagyvadelütés során több mint 5800 esetben (78 százalékban) őzet gázolnak el, jelentős részüket pontosan ebben az időszakban – olvasható az Országos Magyar Vadászati Védegylet (OMVV) közleményében.

Hajnali, esti órákban kell különösen vigyázni

Forgács Barna, Hajdú-Bihar Vármegyei Vadászkamara elnöke a Haon érdeklődésére tájékoztatott, az őz viselkedése a párzási időszak idején alapvetően megváltozik. Sokkal mozgékonyabb, nagyobb területet jár be, mint nyugalmi időszakban, és ilyenkor nem mindig tartja tiszteletben az egyébként szokásos területi határokat, különösen a hajnali és az esti órákban kell a megjelenésükre számítani –ez alól nem képeznek kivételt a közlekedési utak sem.

Ebben az időszakban bárhol, bármilyen rendű és rangú útvonalon számítani kell a megjelenésére, és nagyon jellemző, ha a közlekedők előtt megjelenik egy őzsuta, akkor az utána vágtató bakra is számítani kell, és itt az ütközés, baleset veszélye óriási. A párzási időszak egyébként az ország különböző területein nem teljesen esik egybe, 1-2 hét eltéréssel július közepe, és augusztus első felében lezajlik.

Itt Hajdú-Bihar vármegyében a több éves tapasztalat alapján ez az időszak Lenke napkor (július 23.) kezdődik. Természetesen az évjárat, az időjárás lényegesen befolyásolhatja a kezdés, és a befejezés időszakát, valamint a vadmozgás intenzitását is – számolt be.

Forgács Barna (középen)

Forrás: Napló-archív

50 százalékkal megnőhet a balesetveszély

Mint elmondta, vármegyénkben az őz elterjedése elég jelentős, minden vadásztársaság kezelésében lévő területen elterjedt, így az év teljes időszakában veszélyt jelenthetnek a közlekedők számára, különösen párzási időszakban, amelynek most vagyunk éppen a közepén, ilyenkor akár 50 százalékkal is megnőhet a balesetveszély.

A vad létszámot a hivatásos vadászok becsléssel állapítják meg, és ezt vármegyei és országos szinten évente egyszer szoktuk összesíteni. Hajdú-biharban 25 ezerre tehető a őzállomány egyedszáma, ez kisebb eltérésektől eltekintve emelkedő tendenciát mutat, ami egyébként a vadgazdálkodók szakmai hozzáértésének, és a mértéktartó vad levételnek is köszönhető

– tette hozzá.

Ezek befolyásolhatják a vadmozgást

– Minden közlekedési útvonalon fokozott figyelemmel kell közlekednünk a saját érdekünkben, különösen óvatosan kell az erdősült területek között vezető utakon, főleg, ha a közlekedési út mellett nincs egy 15-20 méter széles jól áttekinthető sáv, mert ez esetben az utolsó pillanatban tudjuk érzékelni a vad közeledtét. Azzal is kalkulálni kell, hogy hirtelen fékezéskor a mögöttünk lévő jármű is el tudja kerülni az ütközést – fogalmazott. Hozzátéve, a mezőgazdasági munkák is befolyásolhatják a vadmozgást. Ebben az időszakban a legjellemzőbb munkák az aratást követő tarlóhántás, bálázás, bálaszállítás, a felszabadult tarlót szívesen választják párzó helyül az őzek, ezért innen is komoly vadmozgásra lehet számítani. Hasonlóan befolyásolhatja a vadmozgását az ebben az időszakban jellemző gyepszéna, és lucernaszéna betakarítás is, amely jelentős gép mozgással jár.

A vadelütés közúti balesetnek minősül, így, ha bekövetkezik, mindenképpen rendőrt kell hívni. Bármilyen további ügyintézés alapja a rendőrségi jegyzőkönyv lehet. Az adott területen gazdálkodó vadászatra jogosult szervezetet – jellemzően vadásztársaságot – szintén értesíteni kell, erről általában ugyancsak a rendőrség gondoskodik – emelte ki.