Szakmai napot rendezett október 19-én a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara. Az eseményen a hallgatók megismerhették az intézménnyel kapcsolatban álló harmincnégy partnervállalat profilját és követelményrendszerét, ezentúl azt is megtudhatták, milyen kutatásokban vehetnek részt a DE Innovációs Ökoszisztéma Központnál. A huszonöt stand mellett szakmai előadások is várták a hallgatókat, akik tájékozódhattak a résztvevő cégek által kínált gyakornoki, ösztöndíj- és elhelyezkedési lehetőségekről is. A szakmai program három előadóteremben zajlott.