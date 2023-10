A kutyák a kedvencek

A jelenlévők megkoszorúzták A természet újjászületése című emlékoszlopot, melyet az idén elhunyt erdőmérnök, Vass Tamás fafaragó népi iparművész a Nagyerdőben gyökerestől kidőlt másfél évszázados kocsányos tölgy famatuzsálemből alkotott, az első hazai természetvédelmi terület, a debreceni Nagyerdő védetté nyilvánításának emlékére.

A rendezvényen részt vevő gyerekek többek közt vadászkutya-fajtabemutatót láthattak, mézeskalácsot díszíthettek, de dobálhattak célba „vaddisznóra”, kipróbálhattak népi játékokat, vagy fotózkodhattak retró motoron is.

Egy anyuka, aki barátnőjével és mindegyikük kétéves gyermekével érkezett, érdeklődésünkre elmondta: egy rokona dolgozik itt és ő javasolta a programot, a kicsikkel pedig szívesen jöttek a jó időben, az erdő mellé, és a kutyák is vonzották őket. Elsősorban a négylábúak miatt jöttek a Görgey utcai óvoda nagycsoportosai is. – Állatbarát óvodaként fontos számunkra, hogy a gyerekek minél jobban megismerjék az állatokat – mondta kísérőjük. A Lilla téri általános iskola harmadikosai a természet szeretete, a Nagyerdő védelmének fontossága miatt érkeztek. Tanáruk elárulta, nagyon tetszik nekik a program, főként a kutyák, de mézeskalcsot is díszítenek és túrázni is mennek majd.

Somné Huszti Anett, a Nagyerdei Erdészeti Erdei Iskola oktatóközpontjának vezetőjétől megtudtuk: a mai esemény egy kéthetes ingynes programsorozat keretében zajlik, az erdők hete, illetve az állatvédelmi témahéthez kapcsolódóan. Kimagasló számú, mintegy ezer gyerek érkezik ide ebben az időszakban, ma 3-400.

– Most a vadászkutya fajtabemutató viszi a prímet a gyerekeknél, de minden, állatokkal kapcsolatos téma kedvencük, továbbá az olyanok, ahol meg lehet fogni, tapogatni valamit, például trófeákat, szőröket, állati preparátumokat – mondta. Úgy véli, napjaink digitalizált világában is meg lehet fogni a gyerekeket, habár sokszor „nehéz tőlük elvenni a telefont, tapasztalatai szerint 5-10 perc múlva elfelejtik, „beszippantja” őket az erdő.