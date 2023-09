Az egyik legjelentősebb környezetvédelmi probléma megoldása, a levegőminőség javítása áll a Life IP HungAIRy integrált projekt fókuszában, melynek a tizedik partnertalálkozóját tartották csütörtökön Debrecenben, a Kölcsey Központban. A program 2019-ben indult 10 településen, köztük a cívisvárosban.

Debrecen önkormányzata a fenti cél mentén olyan zöldfelületeket alakít ki, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy tisztább legyen a levegő. 2022-ben a város körüli négy véderdő területén összesen 725 kertészeti fát és 20 ezer kisebb, erdészeti facsemetét ültettek el. A debreceni véderdősítésről (ami a cívisváros pilot akciója) és számos egyéb jó gyakorlatról tanácskoztak Debrecenben az ország több pontjáról érkezett partnerszervezetek.

A környezetvédelmi programok egymást erősítik

Balázs Ákos alpolgármester köszöntőjében elmondta, nagyon sok projektje van a településnek, azonban a környezet megóvása mindig is szívügye volt és lesz is a városvezetésnek. Megjegyezte, néhány éve a Debrecen 2030 meghirdetésével új környezetpolitikát is elindítottak Future of Debrecen összefoglaló néven; ezzel szorgalmazzák, hogy minél több ember álljon a zöld ügyek mellé, legyen az helyi fiatal, debreceni család, vagy egy cég, cégcsoport. – A város szívében található a Nagyerdő, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Debrecen levegője jó legyen, azonban a jövőben tenni kell azért, hogy ez így is maradjon. Tehát feladatunk, hogy a városnak az északi, északnyugati oldalán is jelentős véderdősítéseket hajtsunk végre – hangsúlyozta Balázs Ákos.

Forrás: Kiss Annamarie

Mint kiemelte, a környezetvédelmi programok egymást erősítik a városban.

A Life IP HungAIRy programnak köszönhetően a Tócó-patak mentén, ahová megérkezik a Tisza vize, ott is véderdősítést hajtunk végre: őshonos fákat telepítünk vissza

– emelte ki.