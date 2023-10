Immár negyedik alkalommal ünnepeljük egy héten át az ország legszebb erdejét, a debreceni Nagyerdőt. Ebből az alkalomból nyílt kiállítás hétfőn az Új Városháza Galériájában a Debreceni Fotóklub és a Természettár közreműködésével.

– A debreceniek mindig is tudták, hogy a Nagyerdő a legszebb erdő hazánkban. Erről most már papírunk is van, hiszen elnyertük a Magyarország legszebb erdeje címet. Ez közösségi aktivitás nélkül nem jöhetett volna létre - köszöntötte a kiállítás megnyitóján megjelenteket Balázs Ákos alpolgármester. Hozzátette, a hétköznapokban nem is történhetne jobb dolog az emberrel, minthogy kimegy a Nagyerdőbe sportolni, olvasni vagy kikapcsolódni.

– Egyfajta tanóra is nekünk ez a kiállítás, hiszen a fotósok mindig új megközelítésben tudják bemutatni a Nagyerdőt. Azért is szeretem nézni az itt kiállított a képeket, mert olyan dolgokat láttatnak meg velem, amelyeket nem vettem észre az erdőben sétálva, vagy biciklizve – fogalmazott köszöntőjében Mazsu János, a Nagyerdő Társaság és a Debreceni Értéktár Bizottság elnöke.