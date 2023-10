Isten dönt? Be lehet-e segíteni Istennek? ezzel a címmel tartott evangelizációs alkalmat és hirdetett igét Hajdú Zoltán Levente református lelkipásztor, a Magyarországi Református Egyház Missziói Szolgálat szolgálatvezető főigazgatója szeptember 29-én a debreceni Nagytemplomban. Esemény után a felvidéki Kevezsda Szilvia missziós munkájáról szóló beszámolóját hallgathatták meg az érdeklődők.

Kevezsda Szilvia a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány misszionáriusa, aki a délkelet-afrikai Malawiban, a Malo A Mcherezo gyermekfaluban teljesít szolgálatot 2019 óta. Ott árva gyermekeket oktat és teljesít számukra lelki szolgálatot. Kiutazása előtt részt vehetett egy interkulturális felkészítő képzésen a kanadai Torontóban, majd kiutazása után, 2017-ben elkezdte tanulni a helyiek nyelvét, a csicsevát, s megismerni az ottani kultúrát.

Varrni, kertészkedni is tanulnak a gyerekek

A 6 év alatt a helyi munkatársakkal, misszionáriusokkal és önkéntessekkel teljes körű ellátást nyújtottak a rászorulóknak. – Ellátást biztosítunk az egészségügyben, étkeztetésben, kiscsoportos foglalkozásokat tartunk, a szabadidőben pedig lehet játszani és sportolni. Nemrég újítottuk fel a játszóterünket, melyet hatalmas boldogsággal vettek birtokba a gyerekek – mesélte Szilvia.

Klubokat is működtetnek, ahol a gyermekek megtanulhatnak kertészkedni, varrni vagy akár asztalos munkákat sajátíthatnak el. A foglalkozások 3 hónapig tartanak, utána jelentkezhetnek másikba. Fontos számukra a zene, az éneklés, a kiemelt események megünneplése, melyekre keresztyén dalokat is tanítanak nekik.

Már óvodában elkezdik az iskolára való felkészítést

Az oktatás angol rendszerben történik, 3-4 éves kortól már iskolai előkészítőre járnak a kicsik. 2019-ben saját óvoda nyitotta meg kapuit, ez hatalmas előrelépés az volt az életükben – Speciális oktatást is tartunk azon gyermekeknek, akik a tanulás fejlődésében nem a megfelelően haladnak – hangzott el az előadásban.

– Tartjuk a kapcsolatot a támogató szülőkkel, akik, ha szeretnék, meglátogathatják támogatott gyermeküket, mi pedig beszámolunk fejlődésükről. A Bébi-programmal alapítványunkon keresztül tápszerekkel segítjük a csecsemőket – osztotta meg Kerezsda Szilvia.

A helybéli munkatársak képzése is folyamatos, hogy lelkileg növekedhessenek, valamint tábori szolgálatot is tartanak 2 évente. – Kettős ünneplés volt nem is olyan régen, az óvodapedagógusunk lediplomázott, egy nálunk nevelkedett lány pedig megkezdhette tanulmányait egy keresztyén egyetemen, mint középiskolai tanár – számolt be boldogan az előadó.

Bentlakásos iskolát is működtet az alapítvány

Az alapítvány már 21 éve működik, melynek 5 gyermekközpontja van, illetve bentlakásos középiskolája is, ahova külsősök is jelentkezhetnek. A híveket hálaadásra és imára ösztönzik: a gyermekekért és munkatársakért, Isten hűségért és hordozásáért, az oltalomért és gondoskodásért, testi és lelki növekedésért, anyagi támogatókért, különböző fejlesztésekért, terjeszkedésért a szolgálatban.

– Várjuk szeretettel mindazokat, akik elhivatottságot éreznek a missziói szolgálatra és szeretnének segíteni az ott élő, nehéz sorsú gyermekeken – zárta előadását Kerezsda Szilvia.