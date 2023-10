Élettel, pezsgéssel telt meg a máskor csendes, békés kis falu október 7-én és 8-án. Egy évszázada ünnep Újirázon október második vasárnapja, amikor a falu alapítására emlékeznek az itt élők. Pontosan száztizenegy éve, 1912-ben a nagyváradi káptalan hívására száz telepes család érkezett Békés megyéből, hogy egy új falut építsenek a Sebes-Körös mellé.

Mint azt Rákóczi Jenő plébános elmondta a szombati szentmisén, nem lehetett könnyű döntés annak a száz római katolikus családnak elindulni az ismeretlen felé. Otthagyni a megszokott életüket, szülőfalujukat, hogy egy újat alkossanak. Az atya arra is kitért, hogy a legutóbbi népszámláláskor arányaiban Újirázon vallották magukat legtöbben katolikusnak a megyében. A leszármazottak méltán lehetnek büszkék elődeikre, akik mertek újrakezdeni, mertek lépni, s hitüket megtartva, azt utódaiknak is átadva élni.

A mise után a templom előtti parkban ünnepségre gyűltek össze az újiráziak, ahol Vitányi István országgyűlési képviselő köszöntötte a lakosságot. Beszédében ő is kihangsúlyozta, hogy Újiráz különleges település a katolikus többséggel a többnyire református Hajdú-Bihar vármegyében. Mint mondta, az is rendkívüli, hogy az első polgármester választás óta Furák Károly a településvezető. Haláláig az idősebbik, 2019 óta pedig a fia, akit ő egy rátermett, agilis fiatalembernek ismert meg, és bízik benne, hogy a lakosság is elégedett az elért eredményekkel.

Díjakat adtak át

Bulcsu László, a Hajdú-Bihar vármegyei önkormányzat alelnöke az egy héttel ezelőtti St. Martin koncertre emlékezett, ami megtöltötte a Magyarok Nagyasszony Római Katolikus Templomot, és amit a Hajdú hagyományok nyomában című projekttel támogatott a vármegyei önkormányzat. Az alelnök utalt rá, hogy a koncert azt bizonyította, a kistelepüléseken is van igény a kultúrára, s hogy érdemes olyan rendezvényt biztosítani, amit igényelnek az ott élők.

Furák Károly polgármester is köszöntötte a megjelenteket, majd elmondta, hogy Újiráz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hagyományteremtési céllal „A Községért” elnevezéssel kitüntetést alapított, olyan természetes személyek részére, akik a helyi társadalmi-gazdasági-kulturális életben, a település és a lakosság javára eredményes és sikeres tevékenységet folytattak. Első alkalommal Széll József részére adtak át posztumusz díjat, amit özvegye vett át a polgármestertől. Szintén hagyományteremtő céllal adtak át elismerő oklevelet az önkormányzat és intézményei működésében, a település érdekében kiemelkedő és tiszteletre méltó munkavégzésért, példaértékű és elismerést érdemlő emberi magatartásáért, első alkalommal Molnárné Mikó Ilonának közel három évtizedes ápolói munkájáért. Végül a hagyományokhoz hűen az utóbbi egy évben született gyermekek, ifjú házasok, jubiláló házaspárok, legidősebb női és férfi lakos és a nyolcvanöt éven felüliek ajándékcsomagot vehettek át.

Koncert, búcsú, vásár

Ezt követően olyan kulturális programok várták a helyieket és a környező településekről ide érkezőket, mint Hevesi Imre gyerekműsora, Szabó Balázs Bandája, a Bikini, majd a Show és Bors, és végezetül az éjszakai diszkóban Dj Deka és Miss Chrisstyn. Másnap ismét ünnepi szentmise várta a híveket, valamint a több ezer látogatót vonzó hagyományos újirázi búcsú, ami egyidős a településsel. A szeles időben több kilométernyi vásárban kínálták portékájukat a különféle árusok. A kis falu minden utcáján parkoló autók, és embertömeg volt látható.