Régen nagy hagyománya volt az irázi majálisoknak, ami az utóbbi időben sokaknak hiányzott. Épp ezért gondolt egy nagyot Sebők László falugondnok, és plakátokon meghirdette, hogy idén elevenítsék fel a régi majálisokat. Sokan jó ötletnek találták ezt, így az önkormányzat, az Újiráz Szülőfalunkért Alapítvány és a lakosok is támogatták a megvalósulást.

László falugondnokként a kis település közösségi életét is szívügyének tekinti, ezért korábban focicsapatot is alakított. Tavaly Furák Károly polgármester kaput is szerzett az önszerveződő focistáknak. Május elsején élettel telt meg a focipálya – ahol előző héten közös összefogással nyírták le a füvet – és barátságos mérkőzések zajlottak. Akik kedvet éreztek, azok csapatot alkottak, és összemérték futballtehetségüket. Így szurkolhatott a közönség például az Újirázi Válogatottnak, a Veteránoknak, a Vadászoknak és a Lányok csapatának.

Mint azt az egyik résztvevőtől, Szilágyiné Egeresi Diána óvónőtől megtudtuk, jól sikerült a rendezvény, és úgy gondolják, hogy jövőre még ennél is több embert fog kicsalogatni, ha híre megy annak, milyen jó majális volt Újirázon. Persze most sem lehetett ok a panaszra, hiszen a pálya környékén több helyen rotyogott a bogrács, kisszékeken, padokon, lócákon és plédeken ültek a majálisozók és lelkesen szurkoltak az alkalmi focistáknak. A gyerekek játszottak, a felnőttek beszélgettek. Készült helyben kürtős kalács is, amit éppen Szilágyiné Dia és kollégái, barátai sütöttek. Kugler Jánosné és családja fánkot, ifj. Egeresi István pedig rezsón palacsintát sütött. Nem maradt éhes gyomor sehol, hiszen mindenki megkóstolhatta a másik főztjét és finomságait. Igazi közösségi nap lett a falugondnok példaértékű kezdeményezésből.

B. Kiss Andrea