St. Martin szaxofon- és pánsípművész adott koncertet az újirázi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus templomban szeptember utolsó estéjén.

A padsorok és a karzat megtelt emberekkel, a varázslatos dallamok gyönyörűen zengtek az ódon falak között. Ez az élmény a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat Hajdú hagyományok nyomában című projektjének köszönhetően válhatott valóra a párszáz lelkes kis faluban, ahogy azt köszöntőjében Bulcsu László alelnök is említette. Rajta kívül még Furák Károly polgármester és Szidor János káplán is köszöntötte az zeneszerető közönséget. Az est végén a közönség felállva tapsolt a művésznek, akinek műsorát Rákóczi Jenő plébános is megköszönte. A mintegy százötven jelenlévő élményekkel telve vonult ki a templomból, és egyre-másra mondogatták: micsoda este volt ez!