A Hír FM debreceni adásában Jakab Ádám volt a vendég. Az egykori debreceni Ady-s diákot, majd színészt és bábszínészt, most már 4 éve Hortobágy első embereként ismerhetjük. A polgármester az adás első felében arról mesélt, hogyan lett színészből bábszínész, és járta be Európa több országát is, azonban a szíve mindig is a puszta fele húzta. Beszélgettünk a Hortobágy adta lehetőségekről, sőt kiderült az is, hogy Debrecen és Hortobágy kapcsolata miért olyan szoros. Majd a jövőbeli tervekről, programokról, és a hétvégén tartott behajtási ünnepre is kedvcsinálót hallhatunk a polgármestertől.