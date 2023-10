Erősen fogy a püspökladányi járás

És mi újság vidéken? Egyértelműen elmondható, hogy minél távolabb vagyunk Debrecentől, annál jelentősebb a települések népességfogyása. A távolságokban is vannak persze differenciák. Intenzívebb a csökkenés Hajdú-Bihar déli részén, mint a Hajdúságban, a Nyírségben vagy a Tiszamelléken. Ennek okai részben a régmúltban gyökereznek. Bihar ugyanis a trianoni békediktátummal elveszítette természetes központját, termékeinek felvevőpiacát, a munkahelyek sokaságát is adó Nagyváradot. Ezért vármegyénknek az a része hosszú ideig sorvadt, sokan költöztek el onnan. Míg Hajdú-Bihar északi része – nagyjából a 33-as és a 48-as úttól északra – mindig is Debrecenhez kötődött, és az utak összeköttetései révén a fejlettebb régiókkal tartotta a gazdasági kapcsolatot.

Mindennek tükrében nézzük a járások lakónépességének alakulását 2011. és 2022. között. A legnagyobb veszteséget a Debrecentől, autópályáktól viszonylag messze eső, a vármegye délnyugati perifériáján lévő püspökladányi járás szenvedte el. Központja, Püspökladány 11 év alatt 1526 fővel csökkent 13 ezer 369 főre (10,2 százalék). Itt kénytelenek voltunk kitekinteni Jász-Nagykun-Szolnok vármegye szomszédos városára, Karcagra. Ott 10 százalékkal csökkent a népesség, tehát a térség az elmúlt bő évtizedben nem kínált versenyképes lakóhely-alternatívát az embereknek. A születések és a halálozások negatív szaldóját az elvándorlás is rontotta. Visszatérve a járásra: másik városa Kaba, lakónépessége a központnál még nagyobb mértékben, 10,9 százalékkal apadt. De ide tartozik Sáp is, ahol a vármegye összes települése közül a második legnagyobb mértékben, 21,2 százalékkal esett a lélekszám. Biharnagybajom (15 százalék), Bihardancsháza (14,8 százalék), Báránd (12 százalék) és Nagyrábé (11,4 százalék) népességfogyása is a megyei átlag legalább kétszerese. Üdítő kivétel Szerep, ahol a népességfogyás mindössze 0,9 százalék.

A püspökladányi járásnak továbbra sem túl jók a kilátásai: a székhelyének egykor rangot és munkát adó vasúti csomóponti szerepkör és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nem kerülnek vissza, az autópálya sem éri el egyhamar a térséget, és a Debrecentől való relatíve nagy távolsága miatt innen már kevesebben vállalják az ingázást, sok munkahelyet hozó beruházás nincs kilátásban, ezért az emberek, és főleg a fiatalok inkább a jobb megélhetést kínáló helyekre költöznek.

Ezzel együtt a központtal, Püspökladánnyal is adódnak gondok: a vármegye városai között veszít súlyából, sőt a járáson belüli vezető szerepéből is, mi több, kisebb települések is megelőzték, például ipari park létesítésében.

Feltörekvő a berettyóújfalui járás

A berettyóújfalui járás településeinek népességszám-alakulása terén igen sajátos képet mutat. Az egykori csonka Bihar vármegye központja, Berettyóújfalu Trianon után évtizedekig nem találta a helyét, hiszen faluként egy nagy terület központi szerepét kellett betöltenie. Az 1950-es évektől iparosodott, a járás igazi központja lett. Annak a járásnak, amely a román határhoz „ragasztva” az országon belül tényleg a világ végét jelentette. A rendszerváltást követően megszűntek a sok embernek megélhetést adó munkahelyek a központban is és a járásban is, újak nem érkeztek, ezért gyors elvándorlás indult meg.

Az utóbbi néhány évben azonban elérte a térséget az autópálya, villamosították a fő vasútvonalát, Románia közelsége előnyt jelentett, lényegében megnyílt az országhatár, és néhány településen látványos fellendülés kezdődött. Ezek közé tartozik Berettyóújfalu is.

A lakónépességének „csupán” 7,6 százalékát veszítette el, és a város 14 ezer 301 főt számlál. Az országhatárhoz közel lévő települések népességszámában azonban ennél is jobban érvényesül az egykori központ, Nagyvárad hatása. A Bihar megye székhelyén eladott „blokklakásokat” ugyanis sikk volt (és most is az) „magyarban” lévő kertes házra cserélni úgy, hogy az eladási árból megvették a házat, azt felújították, és még pénzük is maradt. Ebből több település profitált. A lakónépesség Bedőben 10,4 százalékkal, Ártándon 3,5 százalékkal emelkedett, míg Biharkeresztesen 2,5 százalékkal, Mezőpeterden 4,9 százalékkal csökkent csak. A Berettyóújfaluhoz közel lévő települések közül Furta lakossága apadt a legkisebb mértékben, 1,7 százalékkal. A legtöbb település 5 és 9 százalék közötti mértékű lakosságszámot veszített. A vármegye, így a járás legdélebbi részébe azonban még nem szivárgott be a kedvező változás. Távol vannak az autópályától, körülményes az eljutás Nagyváradra, Debrecen nagyon messze van, ezért ott nem várható változás – főleg a fiatalok máshol keresik boldogulásukat. Komádiban 10,2 százalékkal, Darvason 14,7 százalékkal, Újirázon 15,4 százalékkal, Váncsodon 15,7 százalékkal, Magyarhomorogon 16,4 százalékkal, Vekerden 17,1 százalékkal apadt a népességszám 2011. és 2022. között. De nem jobb a helyzet az országhatár határátkelőtől távolabbi falvaiban sem. Körösszegapáti lakosainak 16,8, Körösszakál 18,9 százalékát veszítette el.

A derecskei a szélsőségek járása

Debrecen közelsége miatt sokkal jobb a népesség megtartó képessége a derecskei járásnak. De nemcsak a vármegyeszékhely, hanem az autópálya a gazdaságnak és a lakosságnak adott lehetőségei is közrejátszottak abban, hogy itt lényegesen kisebb arányú a lakosságvesztés. A kép azonban nagyon árnyalt. Derecskén a lakosságszám 6,7 százalékos csökkenésével 8 ezer 327-re olvadt 2011. és 2022. között. De ott vannak az országhatárhoz közel lévő települések, ahol igencsak vegyes a kép. Amíg a járás másik városában, Létavértesen csupán 2,8 százalékkal élnek kevesebben (6 ezer 771 lakosú a város), addig a tőle néhány kilométerre északra lévő Kokadon már 16,4 százalékkal csökkent a népességszám, a másik irányban fekvő – és ideiglenes határátkelővel rendelkező – Pocsajban viszont csak 1,8 százalékkal. Itt minden bizonnyal a népesség összetétele okán ilyen alacsony. Egy faluval odébb, Kismarjában viszont már 15,1 százalékkal laknak kevesebben. Esztárban és Konyáron a megyei átlag alatti, míg Tépén afölötti a népességvesztés.

A jövő járása lehet a nyíradonyi

Maradjunk a vármegye keleti részén, a nyíradonyi járásnál. A gyenge termőadottságokkal rendelkező, a központoktól távol fekvő megyerész hosszú ideig az ország legelmaradottabb, legszegényebb területei közé tartozott.

Debrecen gyors fejlődése és a jobb közlekedési feltételek a járás néhány települését már kimozdították a korábbi állapotból, és ez látszik a népesség megtartó képességében is. A központ, Nyíradony (7 ezer 269 fő) a lakosságának 4,2 százalékát, míg a járás másik városa, Vámospércs (5 ezer 47 fő) 5,6 százalékát veszítette el az utóbbi tíz évben.

Azokon a településeken, ahonnan nehezebb elérni Debrecent, látszik a nagyobb elköltözési kedv, ott magasabb szintű lakosságfogyás. Fülöpön 11,1, Nyírmártonfalván 10,6, Nyíracsádon 6,3 százalék. A többi faluban azonban az 5 százalékos megyei átlagnál jobb vagy lényegesen jobb a helyzet. Ez a tendencia terjedhet a közlekedési feltételek további javulásával és Debrecen gazdaságának erősödésével.

Vonzó a hajdúszoboszlói járás

A vármegye közepén elhelyezkedő hajdúszoboszlói járás amellett, hogy a központja, a fürdőváros önmagában is jelentős gazdasági potenciállal rendelkezik, ezer szállal kötődik Debrecenhez, és két faluja (róluk korábban már szó volt), Ebes és Hajdúszovát az agglomeráció része. Hajdúszoboszló lakónépessége 2022. október 1-jén 23 ezer 174 fő volt, ez 3,2 százalékkal van alatta a 2011. évi adatnak. A járás másik városa, Nádudvar már távol van Debrecentől, és a hajdúszoboszlói turisztikába is mérsékelten tud bekapcsolódni. Ugyanakkor a kisvárosnak az élelmiszeriparon és a mezőgazdasági integráción keresztül jelentős saját gazdasága van. Ezek a perspektívák sokak számára kevésbé vonzóak, és inkább más településen, sok esetben az ország távoli részein telepednek le. Ezek okán a lakosságszám a megyei átlagot meghaladva, 7,1 százalékkal csökkent, így egy évvel ezelőtt Nádudvart 8 ezer 224-en lakták. A lakosságszám alakulása alapján a járás legprosperálóbb települése Nagyhegyes, ahol 11 év alatt öt százalékkal emelkedett a lakosságszám, így 2 ezer 870 volt 2022 októberében. A jó termőföldön lévő, átlátható településszerkezetű, kiváló infrastruktúrájú, Debrecen és Hajdúszoboszló gyors és biztonságos megközelíthetőségével rendelkező falu vonzó célpontja a Debrecenből ki- vagy a környékről elköltözőknek.

A „nagyok” jók a balmazújvárosi járásban

Nagyhegyesről néhány kilométer északi irányba kerékpárúton vagy autóval, esetleg busszal, és már Balmazújvárosban vagyunk, a Hortobágynak, mint tájegységnek a járási székhelyén. Balmazújváros vármegyénk negyedik legnépesebb városa az utóbbi években csúszott 17 ezer lakos alá – most 16 ezer 994-en élnek ott. Lakónépessége 3,4 százalékkal csökkent 11 év alatt.

A vármegyeszékhelyhez való közelségén kívül az mellette szól, hogy a kisvárosi vagy falusi léthez kiváló infrastrukturális feltételek is társulnak. Ezt tudva és Debrecen ipari fejlődését látva a népességfogyás akár meg is fordulhat, és részben alvóvárosa lehet a cívisvárosnak.

A járás másik két nagyobb települése, a városi rangú Tiszacsege és Egyek ugyancsak jól áll a népesség megtartásban. Csegén 4, Egyeken 2,5 százalékkal csökkent a lakosság. Mindkét helységből jól megközelíthető a szomszédos vármegyék gazdaságilag fejlett része, ami munkahelyek szempontjából kedvező, ugyanakkor a települések kényelmes lakhatást nyújtanak.