Van, amit saját forrásból finanszíroznak

A fejlesztések listája azonban nem ért még véget, hiszen előkészítés alatt van a Lurkó Óvoda teljes felújítása, hamarosan átadják a munkaterületet a kivitelezőnek. Két óvodának az energetikai korszerűsítését is tervezik 279 millió forintból, továbbá szintén az előkészítő fázis befejezéséhez közelednek a belterületi utak felújításában is, ez a Nyugati sort, a Kígyó utcát, illetve a Szilfákalját érinti, de a Hóvirág utca és a Gázlángpálya felújítása is megtörténik. Lassan elkészül az ipari övezet kialakítására nyert 500 millió forintos projekt tervezése, továbbá még döntésre várnak az aktív turisztikai központról, amit 700 millió forintért valósítanának meg.

Czeglédi Gyula az uniós projekteken túl a saját forrásból végzett beruházásokról is beszélt.

– A költségvetési lehetőségeinkkel élve három olyan terület van, amelyet szeretnénk megterveztetni, és a jövő év elején a kivitelezését elindítani. Bár állami utakról van szó, de nem várhatunk tovább, így a Dózsa György és Nádudvari út, illetve a Rákóczi – Tokay – Új utca kereszteződéseit a lakossági igények és a balesetek miatt kénytelenek vagyunk megújítani, továbbá saját erőből tervezzük az egészségház mögötti parkoló rekonstrukcióját is – tudatta.