Egyre gyengébb lettem, a fehérvérsejtszám drasztikusan csökkent, szinte nem volt immunrendszerem, ekkor bekerültem a kórházba, és ott sikeresen feltornázták megfelelő tartományba az értékeimet. A kezelések között viszont a feleségem adta be a fehérvérsejtszám-növelő injekciókat. Az utóbbi hetekben az állapotom folyamatosan romlik. Igaz, tudok valamennyit enni és inni, picit sétálni is, de sajnos nehezen megy, viszont még ezért is nagyon hálás vagyok