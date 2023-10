Rávilágított, a gyarapodó lélekszám önmagában is többletfogyasztást jelent, ám a növekvő urbanizáció többlet-infrastruktúrát is igényel: terheltebb a közlekedés, az egészségügy és az oktatás. Ennek árnyoldalai is vannak, Dél-Amerika vagy épp Ázsia számos országában élnek százmilliók víz és szanitáció nélkül, borzalmas egészségügyi körülmények között.

Áder János levezette, a népességnövekedést kétszeresen meghaladja a vízfogyasztás, az energiafogyasztás pedig háromszorosan. Ráadásul ennek az energiának a 80 százaléka a mai napig fosszilis: gáz, olaj és szén. Szerinte borítékolható, hogy a 2050-re prongosztizált tízmilliárd ember számára nem lesz elegendő vízmennyiség.

Hogyan függ össze a víz a klímaváltozással?

– Ezeréves távlatban nézve a bolygónak egy lehűlő periódusban kellene lennie, azonban az ipari forradalom óta ez a tendencia hirtelen megfordult. A tudósok már rég bebizonyították, hogy ok-okozati összefüggés van a szén-dioxid-kibocsátás és a hőmérséklet-változás között, az üvegházhatású gázok koncentrációja pedig vészesen közelít a kritikus szinthez. Nem véletlen, hogy a valaha mért tíz legmelegebb évből hat az elmúlt évtizedben volt – magyarázta.

Hazánk viszonylatában kitért a Duna–Tisza közi homokhátság elsivatagosodására, és annak hatására a vízi élőlényekre és a biodiverzitásra. Habár megjegyezte, a kormány és a vízügy elfogadott egy tervet a homokhátság vízkészletének pótlására.

Megtudtuk azt is, a Föld vízkészletének mindössze 6 százalékát teszi ki az emberi fogyasztásra alkalmas édesvíz, amit a mezőgazdasági és ipari célokra is felhasználunk. A mennyiség állandó, azonban a hidrológiai ciklus – a párolgás, a felhőképződés és a kicsapódás – egyre inkább felgyorsult, ennek következtében szélsőséges időjárások tapasztalhatóak. Ugyanazt a területet aszály, majd hihetetlen mennyiségű csapadék sújtja.

Az elektromobilitás lesz a jövő

A volt államfő szerint a közlekedés tehető felelőssé leginkább a szén-dioxid-kibocsátás miatt, ezért egy uniós döntés értelmében 2035-től nem lehet benzinnel vagy gázolajjal működő autókat forgalomba hozni. A zöldítést célzó rendelkezés következtében az elektromos autók piaca fellendül, azonban az elektromos áramot akkumulátorokban kell tárolni. Európában 40 akkumulátorgyár épül, ha pedig Magyarországon valamennyi akkumulátorgyár elkészül, az európai igények 20 százalékát kielégíti hazánk.

A versenyképesség szempontjából fontos, hogy az autóipar része maradjunk, hiszen jelenleg 150 ezer ember számára teremt az országban munkalehetőséget, de az autógyártás ugyanígy lényeges a technológiai versenyben maradásunkhoz is

– fejtette ki.

Forrás: Molnár Péter

Egy magyar cég tudja a megoldást, csak még nem keresték őket

Rámutatott, a kérdés az, milyen veszélyt jelent egy akkumulátorgyár. Mint mondta, minden ipari szereplőre igaz, a vegyi, gyógyszer- és autógyárakra is, hogy a szigorú környezetvédelmi szabályokat be kell tartatni velük. Ha egy üzem megsérti az előírásokat, büntetést kell kiszabni, amennyiben még egyszer szabályt szeg, be kell záratni.

A CATL Debrecenben épülő gyárával kapcsolatban megemlítette a kínai vállalat türingiai üzemét, amely bár kisebb, ugyanazt a technológiát használja. Feltette a kérdést, ha a német tartomány zöld párttal induló környezetvédelmi minisztere és a szociáldemokrata miniszerelnök az évtized legjelentősebb beruházásának minősítette az akkumulátorgyárat, és kifejezetten üdvözölték, nekünk miért kellene lemondani róla.