Az eddigi gyakorlatot folytatva, október 27-én online fogadóórát tartott Tiba István, a Hajdú-Bihar vármegyei 6. számú választókerület országgyűlési képviselője, aki a Facebook-oldalán indított élő videóban válaszolt a hozzá előzetesen eljuttatott lakossági kérdésekre, észrevételekre.

Egy kivételével szinte valamennyi téma Balmazújvároshoz kapcsolódott. A kivétel arra vonatkozott, hogy a balmazújvárosi honatya támogatja-e egy világkormány létrehozását, s elfogadná-e azt, hogy egy esetleges újabb világjárvány esetén az emberek akarata ellenére történjenek kényszeroltások.

Sem egy világkormány, sem az Európai Egyesült Államok létrejöttének létrehozását nem támogatom. A koronavírus-járvány idején, mint orvos, javasoltam a védőoltás felvételét, de ahhoz nem járulok hozzá, hogy emberek akaratuk ellenére kapjanak bármiféle védőoltást

– hangsúlyozta válaszában a honatya.

Továbbra is riogat a bérek ki nem fizetésével a balmazújvárosi polgármester

Egy GYED-en lévő önkormányzati dolgozó érdeklődött arról, hogy mit tegyen, ha Hegedüs Péter beváltja az ígéretét, s valóban nem kapják meg a fizetésüket az önkormányzat és a hivatal dolgozói. – A GYED-et a Magyar Államkincstár utalja, de az önkormányzat hatásköre, hogy azt továbbküldje. Erre viszont már nincs rálátása az államkincstárnak – írta megkeresésében a lakos. Tiba István válaszában elmondta, véleménye szerint a polgármester az ilyen ígéreteket arra használja, hogy a költségvetés módosítását és a zárszámadást el nem fogadó képviselők ellen fordítsa az embereket, ezzel nyomást gyakorolva a testület ezen tagjaira.

Ez egy pántlikázott forrás, amit bérekre kap az önkormányzat. Az államkincstárnak valóban nincs rálátása, hogy ezeket a pénzeket hogyan mozgatják, viszont jelzéssel lehet élni mind a kormányhivatal, mind az államkincstár felé ez ügyben

– emelte ki.

Tiba István országgyűlési képviselő válaszolt a hozzá előzetesen eljuttatott lakossági kérdésekre

Forrás: Napló-archív

Nem minden civilszervezet részesülhet támogatásban Balmazújvárosban

A helyi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke arról tájékoztatta a képviselőt, hogy a 2023-as költségvetés terhére megítélt 500 ezer forintot, melyet az augusztus 19-én megtartott rendezvényre használtak volna fel, eddig nem utalta el a balmazújvárosi önkormányzat. Az okokról érdemi választ továbbra sem kaptak.

– Egy felelős önkormányzat ezt nem tehetné meg, itt viszont csak azok a szervezetek, személyek juthatnak városi forrásokhoz, akik azt a szekeret tolják, azt a nótát fújják, amit számukra a polgármester meghatároz – fogalmazott válaszában Tiba István. Hozzátette: akik nem állnak be ebbe a sorba, azokat a városvezető minden lehetséges módon megpróbálja meggátolni munkájuk elvégzésében.

Testületi döntés nélkül nem módosíthat hitelszerződést az önkormányzat

Egy másik lakossági megkeresés kapcsán két videófelvételt mutatott be Tiba István. Az elsőn Hegedüs Péter arról beszél, hogy az önkormányzatok folyószámlahiteléhez biztosíték adása kell. – A bank nem fogadta el az ingatlanbiztosítékot, csak földeket. Így az önkormányzat földjei lettek a biztosítékok. Később a bank hotelt is kérte biztosítéknak, mert úgy látták, hogy a város bevételkiesései okán nem látják biztosítottnak a hitelfedezetet – hangzott el a felvételen. Ezután egy másik videót is bejátszott az országgyűlési képviselő, amely az előző felvétel után alig két nappal készült egy testületi ülésen. Ezen Ferenczi Mária önkormányzati képviselő kérdésére már azt mondta, hogy az előző videóban egy másik hitelkonstrukcióval keverte össze az önkormányzat folyószámlahitelét.

– Mindenki hallhatta, hogy a polgármester mindig úgy beszél, ahogy azt az érdeke kívánja, a tényeket kerülve – reagált a honatya. Ezután felolvasta azt az önkormányzati előterjesztést – amelynek határozati javaslatát egyébként a képviselő-testület elfogadott –, mely arról szólt, hogy az önkormányzat folyószámlahitel-keretének biztosítéka a város 2023. évi bevételei.

Ha bármi mást kérne az OTP, például biztosítékul, arról ismét a képviselőknek kell dönteniük – tette hozzá.

Továbbra sem tisztázott a gázmotor kérdése

– Az elmúlt két testületi ülésen Tóth Attila képviselő úr kért valamilyen levelet a gázmotorral kapcsolatban. Megkapták a képviselők végül? Mi, lakosok tudhatunk róla, mi áll benne? Vagy mint sok más ügy, ez is eltussolódik a polgármester jóvoltából? – idézett egy újabb lakossági megkeresésből Tiba István, mellyel kapcsolatban elmondta: a képviselők megkeresték az Irányító Hatóságot, amely jelezte, hogy a polgármestert tájékoztatták, s ő fogja így a képviselőket is tájékoztatni. – Ez viszont azóta sem történt meg, pedig ami abban a levélben le van írva, az a képviselőkre és a lakosokra is tartozik. Valószínű ezzel a témával sincs minden rendben, mert bár azt ígérte Tóth Attila képviselőnek, hogy a kérdéses levelet eljuttatja számára, ez továbbra sem történt meg – jegyezte meg.

Több lakossági észrevétel érkezett a fürdő állapotával kapcsolatban is. Egyebek mellett algás vízre, a fűtés hiányára, balesetveszélyes körülményekre és kritikán aluli szolgáltatásra panaszkodtak.

Semmi egyéb nem történt, minthogy állítólag szakemberek vették át a fürdő irányítását az új képviselő-testület felállását követően

– jegyezte meg ironikusan az országgyűlési képviselő arra a kérdésre, mi okozhatta az elmúlt évek minőségromlását a komplexumban.