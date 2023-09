Debrecen Város Közgyűlése azzal a céllal hozta létre a díjat, hogy elismerje a cívisidentitást, valamint a város építészeti hagyományait tükröző épületeket, melyek építészeti és telekhasználati megoldásaikkal, városképi és utcaképi megjelenésükkel példaértékűek. Egyszerre őrzik a hagyományt, de a korszerű igényeknek is megfelelnek. Az elismerésre bármely természetes és jogi személy pályázhatott, aki a cívis karakterű épületet átalakította, felújította vagy karbantartja.

Az elismeréssel járó táblát és díszoklevelet Dr. Papp László, Debrecen város polgármestere adta át az Örökségünk Debrecen II. elnevezésű tudományos konferencia keretében.

– Rendkívül eseménydús időszakot él meg Debrecen, jelentős fejlődés jellemzi a mindennapjait. Ez kifejezetten felerősíti azokat a jogos igényeket, hogy a változás során Debrecen ne veszítse el azt a karakterét és értékrendszerét, amelyet cívis elődeink évszázadokon keresztül hoztak létre, és ma is meghatározó a város építészetét illetően. Amikor ezt a díjat életre hívtuk, azt a célt tűztük ki, hogy megmutassuk mindazokat, akik jó példával járnak elől, és képesek a múltat, a jelent és a jövőt közös nevezőre hozni. A város egyértelműen elkötelezett építészeti örökségünk megőrzése iránt, ezért komoly lépéseket is teszünk. Ennek nagyszerű bizonyítéka a teljeskörűen megújult Csokonai Nemzeti Színház épülete, a másik pedig a Városháza most folyamatban lévő felújítása – hangsúlyozta Papp László polgármester.