A Burgundia utcai épületében tartotta központi tanévnyitó ünnepségét a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) szeptember 4-én. A sajtónyilvános eseményen a 2023/2024-es tanév terveiről és kihívásairól, a város szakképzésének helyzetéről is szó volt.

– Debrecen modell értékű a gazdasági fejlődésben, s mi arra kell törekedjünk, hogy a város adta lehetőségeket kihasználva követendő példák legyünk a szakképzésben – jelölte ki az irányt köszöntőjében Tirpák Zsolt, a DSZC kancellárja. Hangsúlyozta, ebben az aktív gazdasági környezetben van lehetősége a szakképzésnek dinamikusan fejlődni, mely által egyre szélesebb dimenzióban tudnak a fiatalok számára jövőképet mutatni.

Az idei tanévben három területen kíván a DSZC új szintre lépni. Egyrészt tovább erősítenék a pályaorientációs programjaikat. – A debreceni vállalkozások a kornak megfelelő technikai eszközökkel rendelkeznek, de emellé szükség van emberi erőforrásra, felkészült szakemberekre – jegyezte meg Tirpák Zsolt. A második terület a karriertámogatás, melynek célja, hogy minél hamarabb megtalálják a fiatalok azokat a lehetőségeket, amelyek akár egész későbbi életüket meghatározhatják. Végül pedig a tartalmi program megerősítéseként mind a diákok, mind az oktatók mélyebb tudásra tehetnek szert a mesterséges intelligenciáról.

A vidéki tanulók növekvő létszáma miatt két új kollégiumot is átvett a DSZC, amelyek nem csak szállásul szolgálnak majd diákok számára, hanem ott különböző programok keretében megismerkedhetnek a város gazdasági helyzetével is. Mindezek mellett továbbra is nagy hangsúlyt kap a tehetséggondozás és a felzárkóztatás, továbbá a DSZC iskolái is csatlakoznak a Mozdulj, Debrecen! programjaihoz. – Az elkövetkező időszakban nagy várakozással tekintünk az intézményi-infrastruktúra megújulására is. A járműipari központ megújítási programja idén a kivitelezési szakaszba lép, így várhatóan Mechwart, a Beregszászi és a Brassai intézmények felújításai a következő szakaszukba érkeznek – emelte ki a kancellár.

Több mint két évtizedes együttműködés

Papp László, Debrecen polgármestere visszacsatolva Tirpák Zsolt szavaira kiemelte: a DSZC intézményeiben is modell értékű szakképzés folyik. Mint felidézte, a város és a helyi szakképzés együttműködése immár több mint két évtizedes múltra tekint vissza. – Helyes döntés volt, hogy 2015-ben létrehoztunk egy oktatási kerekasztalt, melynek révén valamennyi intézményfenntartó megismerhette a debreceni oktatási piac lehetőségeit, kihívásait, feladatait.

Ugyanebben az évben indítottuk el városi kezdeményezésre azt a folyamatot, melynek következtében a DSZC jelentős növekedésbe kezdett. Akkor mintegy 7 ezer 500 diákja volt a város szakképzésének, ma ez a szám meghaladja a 11 ezer 300-at

– emelte ki a városvezető. Hangsúlyozta, ez rendkívül nagy emelkedés, de emellett fontos az is, hogy megfelelő képzést, majd megfelelő munkalehetőségeket kapjanak a fiatalok a városban.

A polgármester elmondta, Debrecen az elmúlt években az ország egyik legnagyobb gazdasági növekedését produkálta, de a következő évek is számtalan lehetőséget és kihívást kínálnak. – Nagyon sok lehetőség nyílik meg a diákok számára is, és nem csak a járműipar területén. A tanulók a város fejlődésének legfontosabb erőforrásai.

Szeretnénk, hogy később is itt maradjanak. Debrecen nem a vendégmunkásokkal képzeli a saját gazdaságának fejlesztését. Akik ha itt is vannak, besegítenek, az csak átmeneti megoldás. Az organikus fejlődés csak akkor elképzelhető, ha a DSZC által képzett diákok adják a munkaerőpiac gerincét. Ez a célkitűzésünk

– emelte ki Papp László.

A közoktatásban is teljesítmény alapú lett a bérezés

Pósán László, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke, országgyűlési képviselő kiemelte, a szakképzés egy jó modellé vált a magyar oktatási rendszer szempontjából. Mint fogalmazott, korábban a szakmákat a munkahelyükön – például a céheknél – tanulták meg az emberek. – Ez nem az idő visszaforgatása, hanem a bevált gyakorlati tartalmak visszahozatala. Ilyenek a duális képzési lehetőségek, de ilyenek az ösztöndíjprogramok is – mondta. Szerinte fontos döntés volt idén – a szakképzésben már korábban bevezetett – teljesítmény alapú bérezés, melyet ettől a tanévtől a közoktatásban is alkalmaznak.

– A szakképzési rendszerben most is lehetőség van érettségit tenni, onnan bejutni az egyetemre. A felvételi rendszer a következő évtől megváltozik, az intézmények meghatározhatják egyes plusz pontok körét. Ebbe sokféle tartalom belefér: táborokban, szakmai programokon lehet felvételi pontokat szerezni – ajánlotta a fiatalok figyelmébe Pósán László.

Szilágy Sándor, a DSZC főigazgatója elmondta, az őszi időszak programjainak fókuszában a leendő kilencedikesek bevonása lesz. Idén 1700 diák kezdte meg a 9. évfolyamot, 18 ágazatban. – A jövőben is szeretnénk növelni az új diákjaink számát, ezért is döntöttünk két kollégium átvételéről, valamint épül egy saját kollégiumunk is – emelte ki.