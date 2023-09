A Hajdú-bihari Napló 2023. szeptember 20-án kilencedik alkalommal rendezi meg nagyszabású állásbörzéjét Debrecenben, a Lovarda Kulturális és Konferencia Központban. A Kassai úti egyetemi campus területén található épület már nem először ad otthont hasonló rendezvénynek. A Lovarda előnyeihez írható a könnyű megközelíthetőség mellett az is, hogy – a városban egyedülálló módon – nagyszámú látogató esetén sem okoz gondot a parkolás.

A jövőre folyamatosan gondolni kell! A Napló Állásbörzén az elmúlt években több ezer látogató fordult meg a cégek standjainál, ahol a szakmai lehetőségeken túl a nyitott pozíciókról vagy akár a céges kultúráról is beszélgethettek – ez most sem lesz másképp, tehát újra kihagyhatatlan lehetőség nyílik meg azok előtt, akik szeretnék álmaik melóját megtalálni!

A Napló Állásbörze kiváló alkalmat teremt arra, hogy az érdeklődők, a leendő munkavállalók és a cégek képviselői személyesen találkozzanak egymással. A látogatók így első kézből tapasztalhatják meg, miért is lenne jó a vállalatnál dolgozni. Egy ilyen esemény marketingszerepe megkerülhetetlen: egy állásbörze manapság már messze túlmutat az önéletrajzgyűjtésen, ugyanis egyre több cég mutatja be a termékeit, sőt, van, amelyik ad belőlük kóstolókat is. Az állásbörze segítségével a munkakeresők megtalálhatják számításaik, elköteleződhetnek hosszú évekre, évtizedekre egy-egy vállalatnál – csökkentve ezzel a munkaerőhiány és a munkanélküliek közötti szakadékot.

A kiállítók között lesz a Debreceni Szakképzési Centrum, melynek képzési rendszere szerteágazó. 11 iskolájukban a gazdaság igényeihez igazodva minden korosztály számára piacképes szakmákat kínálnak. A középiskolai oktatás mellett a felnőttek szakmai oktatásában, valamint a felnőttképzésben is részt vesznek, továbbá a Debreceni Egyetemmel együttműködésben okleveles technikus képzést is megvalósítanak.

Gyakran felmerülő probléma, hogy az ember talál egy jó munkahelyet, álláslehetőséget, de nincs meg hozzá a megfelelő végzettsége, a DSZC ebben is tud segíteni. Előfordulhat olyan is, hogy támad egy jó ötlete, aminek megvalósításához szükséges a tudását bővítenie. Képzési palettájuk színes, több mint 60 piacképes szakmával és még ennél is több részszakmával és szakképesítéssel várja az érdeklődőket. Képzéseik ingyenesek, gyakorlatorientáltak, rugalmas beosztásúak és akár egyetemi tanulmányok vagy munka mellett is elvégezhetők, a becsatlakozásnak pedig nincs felső korhatára. Felnőttoktatásban és felnőttképzésben az elméleti oktatást a lehetőségekhez mérten igyekeznek az online térben megvalósítani, a gyakorlati tudás megszerzésére pedig felszerelt tanműhelyeikben vagy duális vállalati partnereiknél van lehetőség. Egy jó szakma biztos megélhetést, és akár ugyanolyan karrierutat jelenthet, mint egy diploma, egy jó szakképesítésre pedig lehet akár hobbiként vagy keresetkiegészítésként is tekinteni.

Munkahelyet váltanál? Szeretnéd át- vagy továbbképezni magad, bővíteni már meglévő tudásod, hogy igazán beinduljon a karriered? Megbecsülésre, magasabb jövedelemre vágysz, netán új lehetőséget keresel? Tedd meg az első lépést és válassz a Debreceni Szakképzési Centrum képzési kínálatából!

Nagy találkozások, új karrierlehetőségek a BMW Group Gyárral

A BMW Group Gyár Debrecen munkatársai első kézből való információkkal, kvízekkel, meglepetésekkel és már a 2024-es állásajánlatokkal várnak a Napló Állásbörzén.

Ugye milyen jó lenne, ha az állásinterjúd előtt beleláthatnál a döntéshozók fejébe?! Mennyivel magabiztosabban sétálhatnál be az interjúra, ha előtte egy tét nélküli beszélgetés során faggathatnád az interjúztatókat a kiválasztási folyamatról! Te miről kérdeznéd őket? Hogy milyen az ideális jelentkező, milyen képesítéseket, tapasztalatokat vagy emberi tulajdonságokat keresnek? Esetleg, hogy mire figyelnek, amikor a kezükbe veszik az önéletrajzodat? Nos, van egy jó hírünk: a Napló Állásbörze remek alkalom arra, hogy választ kapj a kérdéseidre, és megismerkedj a BMW Group Gyár Debrecen csapatával.

Egy díjnyertes, innovatív és környezettudatos standnál játékos kvízeket tölthetsz ki, menő BMW-s ajándékokat gyűjthetsz be, és – a legfontosabb – felteheted a kérdéseidet a BMW munkatársainak.

A legmodernebb BMW gyár nemcsak technológiájában, hanem új dolgozóinak kiválasztásakor is a jövőre fókuszál: az Állásbörzén már a 2024-es nyitott pozíciókat is megismerheted. Akár műszaki, mérnöki, gyártástámogató vagy pénzügyi területen keresel állást, és bárhol is tartasz karrierutadon, a BMW Group Gyár Debrecen állásajánlatai között te is megtalálhatod a neked való pozíciót.

Szerezz infókat első kézből, és tudd meg, hogyan kerülhetsz be következő munkahelyedre, hogy szakértelmeddel hozzájárulhass az autógyártás jövőjéhez.