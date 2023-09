Tizedik alkalommal várta az érdeklődőket a Népi játékok és ételek fesztiváljára a Kadarcs Hagyományőrző Egyesület. A balmazújvárosi BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola idén is képviseltette magát a rendezvényen. A „Mesterek és Inasok” csapata a Parasztolimpiára és a főzőversenyre is benevezett. A mókás, testet és elmét is próbára tevő ügyességi vetélkedőn derekasan helytálltak. A helyszínen készült mintegy félszáz étel közül szakácsaink korhelylevese az előkelő második helyezést érte el – olvasható az intézmény közösségi oldalán.