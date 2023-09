E célt szolgálja most például az Agóra programja is, melyen a részvevők szembesülhetnek például az olyan aktuális technológiai újdonságokkal, melyek Debrecenben születnek. Példaként hozta: olyan foglalkozáson is részt vehetnek a gyerekek, amely a víz tisztításának fontosságát mutatja be. – Megmutatjuk, hogy mit kell nekünk, embereknek tenni ahhoz, hogy környezetünk élhetőbb legyen – hangsúlyozta.