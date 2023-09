Néhány héttel ezelőtt tartottak sajtótájékoztatót arról, hogy újszerű és jövőbe mutató kezdeményezés indul Debrecenben: a fenntarthatóság jegyében csapadékgyűjtő edényeket osztanak a lakosoknak.

– Nagyon sok olyan akció van a városban, amely Debrecen szépítéséhez, környezettudatos működtetéséhez járul hozzá. Ilyen például a virágadományok felajánlása a Tiszta és Virágos Debrecenért program keretében vagy a lombgyűjtőzsákok biztosítása a lakosok részére. Ezt egészítettük ki az esővízgyűjtő edények pályázatával – sorolta Papp László, Debrecen polgármestere szeptember 22-én, pénteken. Kiemelte, a hétvége folyamán 485 darab ilyen edényt osztanak ki a déli városrész lakói számára. A teljes kapacitást rövid idő alatt lekötötték a jelentkezők, jelenleg harmincan vannak várólistán. – Egyre több az olyan zivatar, amikor rövid idő alatt nagymennyiségű csapadék hullik le. A fenntarthatóság fontos része, hogy az edényekkel megtartott vízzel kiválthatjuk a locsolásra szánt esővizet – tette hozzá.

Papp László,Debrecen polgármestere

Forrás: Czinege Melinda

Sokkal jobban tervezhető az öntözés

Gellén Imre épp az autója csomagtartójában helyezte el a kapott esővízgyűjtő edényt, amikor megszólítottuk. Véleménye szerint minden olyan lépés, amelyet a városvezetés a fenntarthatóság és a környezetvédelem területén hoz, előremutató és példaértékű. – Eddig is igyekeztünk a ház ereszcsatornáin keresztül gyűjteni az esővizet, de ezekkel az edényzetekkel sokkal hatékonyabb és biztonságosabb lesz a begyűjtés és a tárolás. Gratulálok az önkormányzatnak a kezdeményezéshez – fogalmazott. Kérdésünkre hozzátette: az 550 négyzetméteres portájukon lévő épületekről eddig javarészt az udvarra folyt el az esővíz, most viszont meg tudják tervezni azt, hogy hova és mit ültessenek. Kertjükben egyébként virágokat, gyümölcsfákat és zöldségeket is nevelnek.