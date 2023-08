A fenntarthatóság jegyében csapadékgyűjtő edényeket ad a város a déli városrészen élőknek. A projekt részleteit augusztus 23-án, szerdán, a Somlyai utca mezítlábas ösvénnyel tarkított parkjában mutatták be.

Az akcióról elsőként Papp László polgármester osztotta meg a legfontosabb információkat. Mivel a projekt szorosan kapcsolódik a város új környezetpolitikájához, a polgármester emlékeztetett arra, hogy e zöldpolitika irányelve mentén számos innovatív megoldás született az elmúlt időszakban. Példaként hozta a város természetvédelmi területeinek vízellátását, a város vízrendszerének javítását célzó Civaqua-programot, az Ültessünk 10 ezer fát Debrecenben projektet, a városi intézményeket érintő energetikai korszerűsítéseket, a megépült napelemparkokat, továbbá a megkezdett véderdősítési programot.

Papp László polgármester

485 edény az első körben

A polgármester a most induló program kapcsán rámutatott az elmúlt időszak kiszámíthatatlan időjárására, arra, hogy a tapasztalatok szerint hirtelen, nagy mennyiségű csapadék hullik a város területén.

Ilyen esetekben két óra alatt mintegy 20 milliméter csapadék esik, körülbelül 400 ezer köbméternyi víz zúdul le Debrecenre. Ennek az esővíznek a nagy részét elvezetjük messze a várostól különböző csatornákon keresztül, holott a jövő az lenne, hogy az így lehulló csapadékot inkább próbáljuk meg megtartani

– fogalmazott.

Ennek érdekében most összesen 485 darab 300 literes esővízgyűjtő edényt biztosítanak a déli városrész lakóinak számára. A polgármester elmondta, hogy 300 vízgyűjtő edényt a város saját forrásból, 185-öt pedig a projektet támogató cégek támogatásával juttatnak el a debreceni polgárokhoz.

Ismertette: a fenntartható kezdeményezés mellé állt a CATL, a Halms Hungary Kft., a Synergy Construction Hungary Kft., a Krones Hungary Kft. és a Fiss Automatika Kft.

A most kiosztandó edényekkel 146 köbméter csapadékvizet lehet begyűjteni, mely majdnem 1500 ember napi átlagos vízigényének felel meg – tudatta Gorján Ferenc, a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója.

Gorján Ferenc

Regisztrálni kell az érintetteknek

A programra az Epreskertben, a Tégláskertben és a Kerekestelepen élők regisztrálhatnak szeptember 6-a, 12 óráig – tájékoztatott Balázs Ákos alpolgármester, aki szerint más településeknek is jó példaként szolgálhat Debrecen kezdeményezése. Az alpolgármester felsorolt néhányat a város cselekvő magatartását példázó projektből, így üdvözölte a Fenntartható Debrecen-díjat és a Future of Debrecen programot. Egyúttal rávilágított arra, hogy ezen projektekbe a városban működő cégeket, vállalkozásokat, közösségeket és a lakosságot is bevonják. Ismertette, hogy az esővízgyűjtő edényekre a futureofdebrecen.hu/esoviz oldalon tudnak regisztrálni az érintettek.

A honlapon mindenki meg tudja nézni, hogy mely utcában élők jogosultak az akcióra. A regisztrációt követően értesítéssel leszünk arról, hogyan és hol lehet majd átvenni az esővízgyűjtő edényeket

– mondta el. Hozzátette, hogy az edényeket szeptember második felében osztják majd ki.

Balázs Ákos

A sajtótájékoztatón Pósán László is örömét fejezte ki a kezdeményezéssel kapcsolatban, mely véleménye szerint jól tükrözi Debrecen állásfoglalását, nevezetesen a múlt értékeink és a jelen tudásának az összekapcsolását. Az országgyűlési képviselő szerint nagy szükség van most a csapadékvízgyűjtés évszázadokon keresztül jól működő rendszerére, mely gyakorlat a modern városok kialakulásával elfelejtődött.

Pósán László

