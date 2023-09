Azok a sofőrök, akik 50-es vagy annál kisebb sebességkorlátozásnál 15–25 kilométer per órával lépik túl a határt, 39 ezer forintos bírságot kaphatnak; 25–35-ös sebességtúllépésnél 58 ezer 500 forintosat. 35–45 kilométer per órás többletnél 78 ezer forintnyi, 45–55-ösnél 117 ezer forintos, 55–65-ösnél 169 ezer forintos, míg 65–75-ös sebességtúllépésnél 260 ezer forintos bírságra számíthatnak. A 75 kilométer per órával nagyobb sebességtúllépésnél 390 ezer forint büntetésre számíthat a sofőr. Azt, aki 50 és 100 kilométer per óra közötti korlátozású helyen lépi túl a sebességhatárt, a fentiekhez hasonló bírságokkal sújthatják: a legalsó, 15–30 kilométer per órás túllépésért 39 ezer 500 forintos, míg a legfelső, 390 ezres büntetéssel akkor, ha a megengedett sebességnél 105-tel megy többel. Azokon az utakon, ahol 100-as sebesség fölött lehet haladni, 20–35 kilométer per órás túllépésnél 39 ezer forintos büntetéssel kell számolni. Ha pedig 110-zel a megengedett tartomány fölött hajt valaki, 390 ezres csekket vehet a kezébe.