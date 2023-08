Augusztus 3-án a Magyar Turisztikai Ügynökség a 2023-as évről néhány adatot jelentetett meg, amely alapján elmondható, hogy Hajdúszoboszló turizmusa tovább robog a korábbi években megszokott úton – ezzel a felütéssel kezdte a Hungarospa Prémium Zónájában tartott sajtótájékoztatót Czeglédi Gyula szerda délelőtt. Hajdúszoboszló polgármestere ismertette, hogy az első félév eredményei alapján a hazai vendégek tekintetében Siófok és Balatonfüred után a 3. helyen van Hajdúszoboszló kedveltsége, míg a külföldi vendégek esetében az első helyen áll.

Az összesített adatok alapján közel 400 ezer vendégéjszakét töltöttek el itt, ezzel a második helyen vannak Hévíz után a Budapesten kívüli üdülővárosok rangsorában.

Kitért arra is, hogy a turizmus az elmúlt néhány évben jelentősen megújult a szálláshelyek és a fürdőkomplexum tekintetében is, de ezen túlmenően a város közterületei is megújultak, a fürdő környezte különösen impozáns képet mutat az átépítésen átesett Mátyás király sétánnyal és a Szent István parkkal.

Czeglédi Gyula beszélt arról is, hogy a sok pozitívum mellett jelentek meg negatívumok is Hajdúszoboszlóról, utalt ezzel arra, hogy sok valótlan információ terjedt el a különböző online médiában a fürdőváros közbiztonságával kapcsolatban. Ezekre reagálva a polgármester kijelentette:

Hajdúszoboszló Magyarország egyik legbiztonságosabb városa, ezt a rendőrség beszámolója is alátámasztja. Hangsúlyozta, Hajdúszoboszló a biztonsága mellett ugyanolyan szeretettel várja és fogadja a turistákat, ahogyan eddig is tette, majd reményét fejezte ki azért, hogy a következő hónapokban is hasonló szép eredményeket tudnak felmutatni.

Czeglédi Gyula polgármester

Forrás: Tóth Imre

Elő a pisztolyokkal!

Czegle-Pinczés Enikő, a Hungarospa vezérigazgatója szerint a fürdőkomplexum sikerének titka évtizedek óta a rendkívül széles szolgáltatási kínálat, amelyben minden generáció megtalálja a számára legjobb kikapcsolódást. Néhány példát is említett, milyen programokkal készülnek a következő hetekben. Ezen a szombaton, augusztus 12-én a legerősebb emberek mérik össze erejüket a fürdőben, augusztus 19-én pedig igazán különleges program lesz a strandfürdő mediterrán tengerpartján.

A Magyar Fürdőszövetség kezdeményezéséhez, egy egyedülálló, országos rekordkísérlethez csatlakozott a fürdőnk is. Fel szeretnénk állítani a Magyarországon egy időben legtöbben vízipisztolycsatát játszó fürdőzők rekordját

– tudatta. A rekordkísérlet keretében az ország több mint 30 fürdőjében 15 perc időtartamban egyszerre vízipisztolycsatát szerveznek. A Hungarospa a csatára jelentkezőknek vízipisztolyokat oszt, de sajáttal is részt lehet venni a rekordkísérletben. Jelentkezni a helyszínen, a mediterrán tengerparton lehet augusztus 19-én 13 órától.

Czegle-Pinczés Enikő, a Hungarospa vezérigazgatója

Forrás: Tóth Imre

Kitért arra is, augusztus végéig még folytatódnak a nyári rendszeres programok is a strandfürdőben.

– Az idei nyár időjárása nem mindig kedvezett a szabadtéri fürdőzésnek, ezért a 2023-as évben legjobban teljesítő üzletágunk az Aqua-Palace fedett élményfürdő, ahol 8 százalékos növekedést értünk el az előző évhez képest – osztotta meg a vezérigazgató, aki szintén sikerként könyvelte el, hogy a 8 százalékkal növekedett a vendégforgalom a szálláshelyeiken.

Összességében előreláthatóan eredményes szezont fog zárni a Hungarospa – jelentette ki Czegle-Pinczés Enikő, hozzátéve, ez az energetikai fejlesztéseknek is köszönhető.

Többek között a tavasz folyamán 3 darab 50 kW teljesítményű napelemparkot telepítettek a kúttelepek villamosenergia-felhasználásának csökkentésére, de terveik között szerepel egy 800 kW teljesítményű napelempark létesítése is. Többek között a gyógyvíz minél hatékonyabb felhasználását célozva egy 1000 köbméteres, hűtött víztározót építenek, de a Thermal Hotelben és a Campingben is végeznek fejlesztéseket. A beruházások összértéke meghaladja a 600 millió forintot – összegezte.

A Préium Zóna is várja a kikapcsolódni vágyókat

Forrás: Tóth Imre

Minden hétvégére jut valami

Majoros Petronella alpolgármester a fürdőváros kulturális programjairól beszélt. Mint mondta, a helyi művelődési ház minden eddiginél több és színesebb programmal várja a vendégeket. Kiemelte, hogy duplájára nőtt a színházi produkciók száma, valamint több, a fiatalok körében népszerű koncert is helyet kap a kínálatban, emellett pedig minden hónapban új képzőművészeti kiállítás gazdagítja a város kulturális palettáját. A szoboszlói nyár programjaiban több mint ezer helyi és vidéki fellépő szórakoztatja a sétálókat.

Majoros Petronella alpolgármester

Forrás: Tóth Imre

Az alpolgármester néhány programot ki is emelt,

ezen a hétvégén kamionos találkozó lesz Hajdúszoboszlón, augusztus 18. és 19. között tartják a Szoboszlói Dixieland Napokat, augusztus 26-án a nyári szezont a szabadtéri színpadon az István a király rockopera zárja a Kabai Nyári Színházi Társulat jóvoltából.

De nem marad el a Birka- és Slambucfőző Örömnap se, amit immár 24. alkalommal tartanak meg a repülőtéren szeptember 9-én. Szeptember 15. és 17 között pedig érkezik a szoboszlói Bor- és Gasztrofesztivál. Majoros Petronella végezetül a Bocskai István Múzeumról is szót ejtett, melynek népszerűsége töretlen, látogatóinak száma az év első felében elérte a 30 ezer főt, júliusban 3 ezer turista látogatta a kiállításokat, ez 8 százalékkal több mint egy évvel korábban.

Mindezek fényében kiemelte, a turizmus és a kultúra szorosan összefonódik Hajdúszoboszlón.