Nyitott könyv volt a szoboszlóiak és a turisták számára is a Mátyás király sétány felújítása, a szemük láttára öltött új ruhát a sétálóövezet. Egy komplex turisztikai, kétmilliárd forint összköltségű fejlesztés egyik eleme volt a sétány és a Szent István park megújítása. Pénteken ünnepélyes keretek között adták át a tíz élményponttal gazdagodott területet, ami többek között körszökőkutakkal, kishajóúsztató medencével és különféle installációkkal gazdagodott. A pénteki átadóra meghívott vendégek és az érdeklődők a mazsorettesek és fúvósok kíséretében jártak végig az elemek között, melyekkel közelebbről is megismerkedhettek. Mindezt azonban ünnepi beszédek és szalagátvágás előzte meg.

Czeglédi Gyula polgármester ünnepi pillanatnak nevezte a mait, hiszen egy közel 5 éves folyamat eredményeit láthatjuk. Felidézte, 2017-ben született meg az a gondolat, hogy új köntösbe kellene varázsolni a fürdő környezetét, akkor egy kormányrendeletben két projektet is nevesítettek, ahogyan fürdőn belül is kettőt. Rámutatott, az előkészítés és a megvalósítás hosszú időt vett igénybe. Czeglédi Gyula felidézte, hogy tavaly adták át a Prémium Zónát, amely újabb lendületet adott Hajdúszoboszló turizmusának. A most elkészült beruházásról úgy véli, ez a létesítmény méltán képviseli és folytatja azt a megújulását, amelyen a város turizmusa az elmúlt években, évtizedekben folyamatosan keresztülment. Reményét fejezte ki, hogy a megújult sétány és park nemcsak a turistákat, hanem a helyieket is nagy örömmel fogja eltölteni. Tudatta, 2 milliárd 77 millió forint vissza nem térítendő támogatásból készült el a beruházás, önerő nélkül – ezért köszönetét fejezte ki többek között a kormánynak.

Czeglédi Gyula

Forrás: Tóth Imre

Bodó Sándor országgyűlési képviselő szerint Hajdúszoboszlót jókedvében teremtette az Úr, hiszen olyan természeti értékekkel látta el, mint a kiváló termőföld és gyönyörű gyógyvíz, emellett pedig kiváló emberek végeztek nagy munkát a városért. A honatya is emlékeztetett arra, egy-egy projekt hosszú életutat jár be, a megvalósítás ideje alatt pedig gyakran megjelennek a kritikus hangok. Kiemelte, ez a fejlesztés a város működését nem befolyásolta az építkezés ideje alatt.

Nemcsak fizikailag szerettünk volna építkezni, hanem a sétánynak egy olyan feladatot is szántunk, hogy közvetítsen üzenetet Hajdúszoboszlóról, a térségről, Hajdú-Bihar megyéről, a Hortobágyról, mindenről, amihez nekünk kötődésünk van

– tudatta utalva azokra az élménypontokra, melyek többek között a Tisza-tavat, a Hortobágyot vagy éppen Debrecent jelenítik meg. Bodó Sándor kitekintésként arról is beszélt, a termálvíz nemcsak fürdőzésre ad lehetőséget, hanem a fűtésre is felhasználható az energiája, s ezzel többek között Földesen és Kabán is élnek, Hajdúszoboszlón pedig a fürdőben használják ezt ki.

– A természet által ránk hagyott környezet alakítása a mi felelősségünk, Hajdúszoboszló egy hihetetlen lehetőséget kapott 95 évvel ezelőtt, amikor elindult a fürdő fejlesztése. Mindig voltak olyan személyek, közösségek, akik úgy formálták ezt a települést, hogy mára Európa egyik legnagyobb fürdőkomplexuma lett – erről már Pajna Zoltán beszélt.

A megyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta, nem elegendő csak a gyógyvíz gyógyító hatására alapozni egy településnek a jelenét és a jövőjét.

Műszaki ember révén Dudás Róbert, a projektet kivitelező Magyar Mélyépítő Kft. ügyvezetője számadatokkal mutatta be a beruházást, melyben összesen 300 ember dolgozott. Kifejtette, a fejlesztés három elemből állt, elsőként egy 40 férőhelyes, fedett kerékpártároló készült el. Második elem volt egy árusító helyiség kialakítása mosdókkal és családbarát szobával. A legnagyobb feladat a Mátyás király sétány és a Szent István park átalakítása volt. Elmondta, 6 ezer négyzetméter járdaburkolatot bontottak el, több mint 1400 köbméter aszfaltot kellett elszállítaniuk. A munkálatok magukban foglalták az ivóvíz-hálózat, a csapadékvízelvezető rendszer, valamint az elektromos közműrendszer építését is. Tízezer négyzetméter térburkolatról beszélhetünk a projektben, azonban a növényvédelemre is nagy figyelmet fordítottak.

Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség turizmus szakmai igazgatója kifejtette, a fürdővárosnak kétségtelenül vezető szerepe van a hazai turizmusban. Ezt alátámasztják a számadatok: 2021-ben 253 ezer vendég érkezett ide, akik 842 ezer vendégéjszakát töltöttek el. Idén eddig 308 ezer vendég közel egymillió vendégéjszakát töltött el Hajdúszoboszlón.

Kiss Dóra