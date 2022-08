A végéhez közeledik a fürdőváros komplex turisztikai fejlesztése, melyben többek között megújul a Mátyás király sétány és a Szent István park egy része. A kivitelező tavaly szeptemberben vette át a munkaterületet a több elemet magába foglaló, kétmilliárd forint összértékű beruházás megvalósítására. Jelenleg a Debrecen–Hortobágy–Tisza-tó–Hajdúszoboszló desztinációs térséget bemutató élménypontok kialakítása zajlik, a tíz attrakció közül több már lassan eléri végleges formáját. Czeglédi Gyula polgármesterrel és Mészáros Sándor műszaki ellenőrrel vettük szemügyre, hogyan állnak a munkálatok, hiszen közeleg a határidő: a komplex fejlesztésnek szeptember 30-ra kell elkészülnie.

Forrás: Czinege Melinda

Sétánkat a fürdő bejáratánál kezdtük, az első élménypontnál, mely több részből tevődik össze. A strandfürdő bejárata előtti téren egy körszökőkút épült, még a fedkövek hiányoznak róla, illetve a két fürdőző alakot – egy napozó hölgyet és egy medencéből kiszálló férfit – megformáló szoborkompozíció. A Harangház előtt a korábbi szökőkút helyén egy új létesül, mint megtudtuk, ott a gránit fedlapok szállításával voltak kisebb fennakadások, de az ígéret szerint hétvégére megérkeznek ezek is Ukrajnából.

A kishajóúsztató medence egy interaktív színfoltja lesz az első élménypontnak. Már most láthatjuk, milyen hosszan úsztathatunk majd papírhajókat a burkolt medencében, melynek végén egy guggoló, papírhajót éppen a vízre helyező kislány bronz szobra áll majd. Bár már elhaladtunk három szökőkút mellett, még mindig csak az első élménypontnál tartunk a Föld hangja installációhoz érve. A különböző magasságú és nagyságú, a földbe leásott, sárga színű tölcsért formáló fémből készült elemek a felszín alatt futnak, rajtuk keresztül lehet hallgatni a Föld hangját.

Forrás: Czinge Melinda

Minden bizonnyal sok fotó fog készülni azon a 3D-s festményen, mely a Mátyás Király sétányon végig futó út, a hullám motívum végpontja. Ez az élménypont az 1100 méter mélyen lévő a termálvíz lelőhelyét szimbolizálja. Ha a festményben a kövek valamelyikére állunk, s így készül rólunk kép, visszanézve a fotót azt láthatjuk, mintha tátongó mélység terülne el alattunk. Pávai Vajna Ferenc bronzszobrának helye már elkészült a gyógyfürdő épülete előtt, az alkotás még ezután érkezik. Az élménypont utolsó eleme a Városkapu installáció, mely a Szent István Park észak-keleti részén, a Mátyás király sétány csatlakozásánál található. Itt már áll a beton pilléralap, melyen acél keret közé acéllemezből egyedileg hajlított Hajdúszoboszló feliratot helyeznek el, mely forogni is fog.

Kétezer négyzetméternyi zöldfelület

Mielőtt továbbmentünk volna, a sétány zöldítéséről is szót ejtettünk. Czeglédi Gyula elmondta, összesen 112 darab díszfát telepítenek – egy részüket dézsába –, ezek főként japán díszcseresznyék, oszlopos japán díszcseresznyék és aranylombú gömb páfrányfenyők. Ezen kívül 400 fölötti lágyszárú évelő, 284 évelő cserje, 4 örökzöld növény és 630 lágyszárú sziklakerti növény telepítése is történik.

– A beruházás eredményeként 2000 négyzetméter új zöldfelületet alakítunk ki a sétányon, ez sokkal nagyobb lesz, mint korábban volt. Kell néhány év, míg a zöldfelületek megerősödnek, akkor lesz a leglátványosabb – összegezte a városvezető.

Forrás: Czinege Melinda

Továbbhaladva elérünk az Origóhoz, mely az égtájakra mutat, egyelőre a bronz öntött betűk nélkül. A harmadik élménypont a Debrecen nevet kapta, melynek többek között része a megyeszékhely közigazgatási határát megformáló térelem. Ennek a pontnak még van híja, bár a vasbeton kapu is áll már, melynek falaiban a játékok vannak, például forgatható kockákból négy képet rakhatunk kis a fürdő- és a cívisváros nevezetességeiről.

A negyedik és az ötödik élménypont a Fény és a Hullám, az előbbinél a következőkben fogják elhelyezni a világító lávaköveket. A hatodik pont egy pihenő lesz, a hetedik pedig a Hortobágyot jelképezi. Győrfi Lajos szobrászművész alkotása áll majd itt, mely egy juhászt pulikutyával és rackajuhhal ábrázol. Szépen formálódik már a Kultúra hídja is, a Bolyongó oszlopai pedig már állnak, ezek oldalára a hazai nádasokban, a Hortobágyon előforduló madarak és állatok magassági méreteit festik majd fel. A tizedik, egyben utolsó pont a Víz nevet viseli, ez a Mátyás király sétány végén helyezkedik el, itt többek között egy papírhajó formájú szobor kap helyet majd.

– Határozottan kijelentem, hogy néhány helyi véleménytől eltekintve, a vendégek szimpátiával és érdeklődéssel figyelik a fejlesztést. Ez is egy új eleme lesz a város turisztikai vonzerejének, és amit a vendég most még nem látott, arra kíváncsi lesz, ezért jövőre is vissza fog jönni – véli a polgármester, hozzátéve, az volt a legfontosabb, hogy az infrastruktúra, a burkolt felületek elkészüljenek a szezonra.