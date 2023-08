A Hajdú-bihari Napló és a Haon.hu az elmúlt évekhez hasonlóan idén is várta a színötös vármegyei általános iskolás tanulók fényképeit, akik kiváló eredményeiket vállalva, szüleik segítségével jelentkezhettek a felhívásra. Pályázni egészen augusztus 6-ig lehetett, a felhívás pedig 2023-ban is népszerű volt, több mint 150, csupa jeles vagy példás osztályzatot begyűjtő tanuló fotója érkezett be szerkesztőségünkhöz.

A kisdiákok fotóit szerdától kezdődően ebben a cikkben, több részletben közöljük. Az első galériát lentebb böngészheti, minden tanulónak szívből gratulálunk!