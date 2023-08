Jelenleg többek közt szívgyógyszerekből, keringésre ható, asztmaellenes készítményekből van hiány. A legfőbb oka a globális alapanyaghiány. A gyógyszergyárak többsége ugyanis nem feltétlenül állít elő alapanyagot, azokat egy erre specializálódott gyártótól szerzi be. A legnagyobb alapanyaggyártók Kínában és Indiában vannak. A Tevának is van alapanyagot gyártó indiai leányvállalata, habár ők Magyarországon is előállítanak, ráadásul nagyon jó minőségben