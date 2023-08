Augusztus 5-én, szombaton rendezték meg a Hajdú-Bihar vármegyei C kategóriás Fogathajtó Versenyt a Kinizsi téri lovas pályán – tájékoztatott közösségi oldalán Hajdúböszörmény önkormányzata. A rendezvényen Kiss Attila polgármester, Tiba István országgyűlési képviselő és Nagy Imre képviselő köszöntötte a résztvevőket. Idén összesen 45-en neveztek négy kategóriában. A C kategóriában póni és kettes fogat, míg a D kategóriában az amatőrök szintén póni és kettes fogatban szerepeltek. A C kategóriás versenyzőknek összetett pályán 20 akadályig, míg az amatőröknek 15 akadályig kellett hajtaniuk a pályán. A versenyzőknek két fordulóban kellett megmutatni felkészültségüket.