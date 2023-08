Az eseményre a délutáni órákban, éppen a csapatversenyek eredményhirdetésére érkezett meg a Haon. Miután a gyerekek hangos sikítással és tapsolással nyugtázták a verseny eredményét, néhány szót válthattunk Kiss Ábel Lukáccsal, a Dorkász Szolgálat Alapítvány ügyvezetőjével, valamint a szervezésben közreműködő Terre des hommes magyarországi regionális vezetőjével, Lehel Balázzsal. A szervezetek képviselői elmondták, milyen közös munkát végeztek, és hogy milyen tevékenységekkel segítették a menekülteket.

Az összefogás a siker titka

A Dorkász befogadóközpontjában több mint 50 család, mintegy 250 menekült él jelenleg. A szolgálat hosszú távú segítséget nyújt számukra, támogatja a munkába állás és a tanulás lehetőségét, szociális és lelki támogatást nyújt, továbbá biztosítja a családok közösségépítését is.

Fejlesztési tervvel, életvitel programmal és a tanácsadással is segítjük a menekülteket

– mondta el.

A Terre des hommes svájci központú gyermekvédelmi szervezet adományaival lehetővé tette a menekülteknek szállást nyújtó konténerházak berendezését, de ezen túlmenően többféle szakmai segítségnyújtással, tréninggel is jelen volt a Dorkász munkájában. Lehel Balázs, a nemzetközi szervezet magyarországi regionális vezetője ismertette, kifejezetten gyermekvédelemmel foglalkozó szolgáltatásokat nyújtottak. – A kollégáink egyrészt segítettek támogatni az itt lakó menekülteket, másrészt nagy hangsúlyt fektettünk arra is, hogy a Dorkász munkatársait is támogassuk. Képzéseket nyújtottunk számukra, segítettünk kidolgozni a szakmai koncepciónak a vonatkozó részeit, segítettük ennek a programnak a konszolidációját – fejtette ki.

Lehel Balázs

Forrás: Czinege Melinda

A regionális vezető rámutatott: a háborús helyzet nem ért véget, így a támogatásokat is folytatni kell.

Látjuk, hogy átalakultak az igények. Kezdetben a legalapvetőbb szolgáltatások biztosítása is nagy fejtörést jelentett a segélyszervezeteknek, önkormányzatoknak és egyéb szolgáltatóknak. Mostanra már megengedhetjük magunknak, hogy a jövőbe tekintsünk, és hosszabb távon találjuk ki azt, hogy egy-egy családnak milyen típusú támogatásra van szüksége

– fejtette ki.

Sokan megkezdhetik a tanévet

Kérdésünkre Kiss Ábel Lukács beszélt a Dorkász Szolgálat Alapítvány által indított, az UNICEF támogatásával tavaly ősszel létrejött School to Success, vagyis Iskola a sikerhez című pedagógiai program jelenlegi helyzetéről is.

A menekült gyermekek oktatásáért folytatott munka egy év elteltével sikereket mutat, hiszen a diákok többsége, több mint 50 százaléka szeptembertől már debreceni intézményekben folytathatja a tanulmányait.

Az ügyvezető hangsúlyozta, hogy ez a siker azért is óriási, mert a gyerekek nagy lemaradásokkal küzdöttek.

Kiss Ábel Lukács

Forrás: Czinege Melinda

– Tavaly teljesen másképpen álltunk a tanévkezdéshez. Azt tudtuk, hogy a gyerekeknek az iskolában a helye, és nagyon örültünk annak, hogy az UNICEF támogatja a tanáraink bérét és az osztálytermek kialakítását. A gyerekek óriási lemaradással érkeztek ide, nem jártak iskolába gyakorlatilag évekig a covid és a háború miatt. Eleve olyan célcsoportról beszélünk, ahol az iskola értékrendileg nem túl magas fokon áll. Megszerettetni a gyerekekkel az iskolát, a szülőkkel együttműködést kezdeményezni nagyon szép eredmény. A program most lezárult, de a sikerre való tekintettel az UNICEF még egy évvel meghosszabbította a program finanszírozását – osztotta meg a jó hírt.

Elmondta, a diákok, akik néhány hét múlva már debreceni iskolákban tanulhatnak, segítséget kapnak majd a beutazáshoz, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a feladat az alapítvány és a családok közös felelőssége.