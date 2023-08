Nem először bizonyítja már, hogy országos szinten is az élen jár a Hajdú-Bihar vármegyei kötődésű Balmaz-Sütöde. A Szent István-napi kenyérversenyen először 2020-ban nyert első helyezést; tavaly pedig elhozta a legjobbnak járó díjat Szent István-napi kenyér kategóriában. Idén a versenyt három kategóriában hirdették meg, a Szent István-napi kenyér kategória mellett a sétálósütemények és az innovatív kenyerek kategóriájában nevezhettek a pékségek. Utóbbi hozott elismerést a balmazújvárosiaknak, az Aranymetszés névre keresztet, a négyféle lisztből összeállított, dióval és Tokaji borral fűszerezett kenyér ugyanis minden más ötletet maga mögé utasított. A kenyérkülönlegességet augusztus 17-én, csütörtökön a Haon is megismerhette, azt ugyanis sajtótájékoztatón mutatták be a debreceni Hotel Divinusban.