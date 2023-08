Új attrakciót, barokk körhintát adtak át a debreceni vidámparkban csütörtökön, a Galiba Gyermekfesztivál nyitónapján. Az új játékelemet sajtótájékoztató keretében mutatták be a helyszínen, ahol Nagy Gergely Sándor, a Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója köszönetét fejezte ki Debrecen városának azért, hogy 65 évvel ezelőtt megalapította az ország első vidéki állat- és növénykertjét, és mára egyetlen klasszikus vidámparkját. Hozzátette, a kihívásokkal teli időkben is töretlenül támogatja a város az intézmény fejlesztését.

Vendégeinknek is nagyon hálásak vagyunk, ugyanis az egyre nagyobb számban növekvő látogatottságunk alapozza meg azt részben, hogy a fejlesztéseinket meg tudjuk valósítani, és külön öröm, hogy mindezek mellett viszik parkunk és városunk jó hírnevét

– fogalmazott az ügyvezető igazgató.

Leszögezte, az elmúlt években nemcsak új attrakciókat adtak át, hanem minden erővel törekedtek arra, hogy a vidámparki játéküzemeket megújítsák. – Úgy gondolom, ezen barokk körhinta is hozzájárulhat ahhoz, hogy a most kezdődő Galiba Gyermekfesztivál ebben az évben is rekord látogatottságot döntsön – tette hozzá.

Forrás: Kiss Annamarie

Köszönet a polgároknak

Papp László polgármester beszédében megjegyezte, köszönet elsősorban Debrecen polgárait illeti, akik szorgalmukkal lehetővé teszik azt, hogy a város költségvetése az ilyen típusú fejlesztéseket is támogatni tudja.

Nagy dolgok történnek Debrecenben, és tekintsük a mostani játékelemet is annak, hiszen az ország talán egyetlen klasszikus értelemben vett vidámparkjában vagyunk. Néhány héttel ezelőtt örülhettünk az állatkert új jövevényének, a kis vörös pandának, most pedig a vidámpark jövevényének, a barokk körhintának

– mondta. Hozzátette, már évekkel ezelőtt megfogalmazódott a gondolat, hogy egy hasonló elem hiányzik a debreceni vidámpark palettájáról, és nagy öröm, hogy az idei évben sikerült forrást biztosítani az említett fejlesztéshez.



– Ez egy olyan típusú hinta, ami nemcsak a vidámpark, hanem a város más pontjain is elérhető lehet majd a jövőben. El tudom képzelni, hogy az adventi vásár időszakában is kipróbálhatják a gyerekek – fűzte hozzá.

Forrás: Kiss Annamarie