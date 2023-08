Átadták szombaton a Függetlenek Motoros Egyesület Biharnagybajom képviselői a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáján az összegyűjtött jótékonysági adományt.

Gál Krisztián, az egyesület vezetője a Haonnak elmondta, neki is van egy kislánya, aki diabétesszel küzd. Egy másik csapattagjuknak a gyermeke pedig daganatos volt, ám szerencsére azóta meggyógyult. Mindkettőjüket a debreceni gyerekklinikán kezelték. Innen indult az ötlet, hogy gyűjtsenek az intézmény és a beteg gyermekek számára, hiszen ennél jobb helye nem lehet pénznek.

A motorosok egy jótékonysági zenés estet szerveztek a biharnagybajomi klubházba, ahová ezer forintos támogatói jeggyel lehetett hozzájárulni a nemes kezdeményezéshez.

Sokan úgy vásároltak belépőt, hogy el sem jöttek az estre, csupán támogatni szerették volna a gyerekeket. Nekik és azoknak is, akik eljöttek, szeretnénk megköszönni, hogy hozzájárultak a gyermekek gyógyulásához. Nagyon hálásak vagyunk, hogy ennyi pénzt tudtunk gyűjteni a klinika számára

– mondta az elnök.

Gál Krisztián elmondta, 641 ezer forint gyűlt össze a felajánlásokból. Az összegből gyógyászati segédeszközöket, kórházi és egyéb felszereléseket vásároltak.

Így a mozgásfejlesztéshez szükséges tornaszereket, szőnyegeket, súlyzókat szereztek be, valamint televíziót is beszereztek a kórtermekbe, de ugyanígy mosó- és szárítógépet is vettek a kórháznak, ugyanis sajnos sok gyermek hosszabb időt is bent tölt az épületben.

A motorosok elnöke lánya kezelőorvosával vette fel a kapcsolatot, így tudtak tájékozódni arról, mire van szüksége a klinikának, mire fordíthatnák a leghasznosabban az összegyűlt adományt.

Mind a nyolc biharnagybajomi motoros kivette a részét a szervezésből.

