Az utolsó ecsetvonással is végeztek azok a diákok, akik közösségi szolgálat keretében készítettek dekorációt a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika épületében lévő röntgenhelyiségben. A munka részleteiről Tihanyiné Iklódi Piroska, a közösségi szolgálat koordinátora, Pásztor Orsolya és Kovács Krisztina művésztanárok, illetve Nagy Nikoletta és Puskás Adriána diákok nyilatkoztak a Haonnak.

Megtudtuk: összesen három nagy méretű falfelületre készült el négy kép. – Mindegyik kép a Kecskemétfilm Kft. jogtulajdonában álló Magyar népmesék című sorozat egy-egy filmkockáját jeleníti meg – avatott be minket Tihanyiné Iklódi Piroska.

Mint mondta, a felkérés az egészségügyi intézményből, Fige Sándor szakasszisztensi koordinátor által érkezett az iskolához 2019-ben, így az előkészítést még abban az évben megkezdték 6-8 diák bevonásával. A munka bár megkezdődött, a koronavírus-járvány közbeszólt, és az ötletek megvalósítása egészen mostanáig váratott magára. Idén végül a 9. osztály több lelkes tanulója néhány felsőbb éves diákkal újra belekezdhetett a munkába, és mintegy három hónap alatt elkészítették a festményt. Heti több alkalommal ecsetet ragadtak az egészségügyi intézmény falai között, volt úgy, hogy hétvégén itt dolgoztak a festmény elkészítésén.

Fantasztikus élmény volt. Arra gondoltam, hogy ha ezt a festményt meglátják a gyerekek, akkor vidámsággal tölti majd el őket

– mondta Adriána.

– Számomra is jó tapasztalat volt. Debreceniként korábban is jártam már a klinikán, láttam ott sok más falfestményt, de nem gondoltam volna, hogy valaha én is festhetek itt – tette hozzá Nikoletta.

Kihívás volt tanárnak és diáknak

Ahhoz, hogy a falra került mozzanatok egyezzenek a mozgókép kockáival, digitális kivetítésre, de – a vetítést akadályozó gépek miatt – több felületen a művésztanárok pontos grafikai munkájára is szükség volt. Az alkotás folyamatában sok nehézséggel kellett szembenézni. Például azzal, hogy a falat borító üvegszálas tapéta a felület egyenetlenségét okozza, de azzal is, hogy a fűtéscsövek, valamint a helyszínen található mozdíthatatlan orvosi eszközök a munkaterületen való közlekedést, továbbá a kép megjelenítését is korlátozták. A diákok számára addig ismeretlen festék használata is kihívást jelentett.

Ez a speciális festék az olajfestékhez hasonlít talán a legjobban, de annál gyorsabban szárad. A kórházi körülmények miatt volt fontos a különleges, környezet- és bababarát festék, amely mindenféle fertőtlenítőszernek ellenáll, emellett gomba- és baktériumgátló hatással bír

– fejtette ki Kovács Krisztina.

Több, egyszerűnek tűnő szakmai fogást is elsajátíthattak a diákok a munka alkalmával. Többek között tapasztalatot szerezhettek a tudatos eszköz- és anyaghasználatról, hiszen nem volt mindegy, hogy a munka befejeztével hogyan mossák el az ecseteket, hogyan tárolják a már megbontott speciális festékeket.

A 9. osztály osztályfőnökeként Pásztor Orsolya kifejezetten hasznos közösségkovácsoló tevékenységnek érezte a projektet. A művésztanár azt mondta, felnőttként is különleges élmény volt részt venni az alkotás elkészítésében, létrára állva falra, ablakra felvázolni a kiválasztott képeket. A falfestmény május vége óta teljes pompájában látható, de a hivatalos átadót csak később tartják meg.