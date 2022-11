Észak-Amerikában is aranyat ért

Zsuga Zoltán felhívta a figyelmet arra is, hogy nagyon sok olyan növény van a kertjükben, ami a klímát tekintve nem is élhetne meg itt a mi nedves kontinentális éghajlatunkon, mégis szépen fejlődik. Kalauzunk felidézte azt is, hogy a gyűjtemény a néhai Tihanyi György biológiatanár, botanikus, az iskola egykori igazgatóhelyettesének a megvalósult álma és hagyatéka. Fontos megemlíteni, hogy Kósa Géza, a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert néhai igazgatója is nagyon sokat tett a kert létrejöttéért.

A Diószegi Sámuel Botanikus Kert olyan természetvédelmi terület, ami „Madárbarát kert” címmel, a Magyar Madártani Egyesület titulusával is rendelkezik. Madárbarát kertként feladat az élőhelyteremtés. A madarakon kívül sok hüllő, kisemlős és rovar is él itt, sőt, az üvegház melletti fenyő tetején mókuscsalád lakik, egy tőkésrécepár pedig minden évben egy itteni növényhez jár kikölteni a fiókáit.

Jártunk a nem hivatalos nevükön aranyszárú bambuszoknál is, melyek sárga szárain zöld csíkok futnak. A bambuszok hatalmasra képesek nőni, s a fűfélékhez tartozó örökzöldek. Kínában építőipari állványokat is készítenek belőlük, de gyártanak alsóneműt, evőeszközt is, a rügyüket pedig sokféleképpen fogyasztják élelmiszerként. 80–100 évente egyszer virágoznak, olyankor viszont a mag elszórása után elpusztulnak.

A botanikus kertben él egy észak-amerikai zsindelyes tölgy is. Ez a fafaj arról nevezetes, hogy amikor felfedezték a kontinenst, az őslakosok mutatták meg a telepeseknek, hogy ez a fa nagyon jól hasad, könnyű építkezni belőle. A kéziszerszámok korában aranyat ért, így ezek a fák adták meg az összes ottani építkezés alapját. A fa kapcsán Zsuga Zoltán elmondta azt is, hogy természetesen arra is figyelnek, hogy a növényeiken milyen kártevők és kórokozók telepednek meg.

Szintén kuriózum az itteni szillevelű gumifa, aminek az összes szövetében megtalálható az az anyag, ami a dél-amerikai kaucsukfában is. A levele elszakításakor is megfigyelhető ez a szilikonanyag vékony szálak formájában. A kertvezető megmutatta az Észak-Kínából származó nagy levelű kecskerágót, a japán nikkói juhart (mely nagyon ritka, ősszel különleges világos rózsaszín levelű), a nyugat-kínai papírkérgű juhart, továbbá az Észak-Ázsiából származó indiai vadgesztenyét is.

Fotós: Czinege Melinda

A gyönyörű, változatos színekbe öltözött botanikus kertben sétálgatva azt is megtudtuk, hogy a bambuszból itt helyben legfeljebb karókat készítenek, vagy kertkarbantartásra használják. Az álmélkodással vegyes diskurálás közben arról is hallhattunk, hogy van itt kínai banán, tengerparti mammutfenyő (tetején az imént említett mókuscsaláddal), s mindezeken kívül egy-egy szem pekándiót is kaptunk ajándékba. A pekándió olajtartalma magasabb, mint a hagyományos dióé, tehát nagyon egészséges. A nyulasi kert pekándiófája 2-3 éve fordult termőre, az országban elsőként.

Színkavalkád és egzotikus illatok

Körbejártuk a mélyített üvegházat is, ahol egy igazi dél-amerikai esőerdőszelet tekinthető meg, továbbá egy venezuelai rózsa, amire nagyon büszke az intézmény. Ez utóbbi gyönyörűség is a törzsén virágzik, mint a júdásfa, ám ennek február és augusztus között a hibiszkuszéhoz hasonló, hatalmas piros virágai vannak. Található még ehető banán és avokádó is ebben a dzsungelben.

Forrás: Czinege Melinda

Végül a belső udvarba értünk, ami nemcsak csodás, hanem a környező fűtött épületrészek miatt a klímája is igen kedvező. Olyan különlegességek élnek ott, mint például a citromillatú magnólia, mely április végétől virágzik. Itt van az örökzöld magnóliafa is, mely Zsuga Zoltán tudomása szerint az ország legnagyobb ilyen növénye. De ebben a zárt udvarban Mahonia fremontii is található, aminek kékek a levelei, és eredetileg Arizona, Nevada, Új-Mexikó sivatagaiban él. Sőt van itt csüngős cédrus, gránátalma és babér is – mindez pedig azt is sejteti, hogy nem elég egyszer pár percre beugrani ide.

Az érdeklődőket hétköznapokon 8 és 16 óra között fogadják, hétvégére pedig az előre bejelentkezett csoportokat. A jegy jelképesen annyiba kerül, mint például egy szolidabb tábla csokoládé, és ezért kertvezetést is kérhető. Mindig azt mutatják meg, amit érdemes látni az adott időszakban. Ettől függetlenül minden évszakban érdemes ellátogatni ide, s érdemes mielőbb felkeresni a létesítményt, hiszen decembertől rügyfakadásig téli szünetet tartanak.

Vass Attila