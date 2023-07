Részben az évfordulóra, részben egy történelmi eseményre is emlékezve, július elsején és másodikán, Álmosd és Vámospércs között túrát szerveztek a huszárok, Görgey Huszárportya névvel – tájékoztatta szerkesztőségünket Szoboszlai Endre, a huszárbandérium sajtófelelőse.

A huszárhagyomány-őrzők emléktúrája Álmosdról indult szombat reggel, megkoszorúzták a község pár hete felavatott trianoni emlékkopjafáját, ahol Szoboszlai Endre mondott rövid beszédet. Majd nyolc hátaslovas, egy pusztabusz, azaz lovasfogat és természetesen páran, háttér-logisztikát biztosítva, autókkal indultak el a Vámospércs után található végcél felé. Közben kis pihenőt tartottak a túrázók a szép Kék-Kálló-völgyében, a Bagamér határában található Malomgátnál. Vámospércsen Sarudi Sándor házigazda fogadta a túra résztvevőit, majd kis pihenő és falatozás után – mivel többségében katonai hagyományőrzők – stílszerűen egy lövészettel folytatódott a program, melyet Adorján Csaba vezényelt le. Ezt követően Szabó Gábor katonai eszközgyűjteményét mutatták be és egy játékos történelmi totó is szórakoztatta a több mint harmincfős résztvevőgárdát, melynek soraiban a szomszédos romániai Bihardiószegről, Szentjobbról, valamint Koltóról és Mezőpanitról is voltak huszárok…

Az emléktúra vasárnap a vámospércsi Látogatóközpontban található kiállítás megtekintésével, majd a református templom kertjében tartott emlékezéssel folytatódott. A templomkertben Csontos János tartott beszámolót arról, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legendás tábornoka, Görgey Artúr a vámospércsi templom tornyából szemléte hajdan a csapatmozgásokat…

Az emléktúra résztvevői ez után visszavonultak Álmosdra, ahol az Adorján-család vendégül látta a tikkasztó meleg ellenére is hősiesen túrázó hagyományőrzőket.