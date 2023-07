Aratónap, strandok éjszakája, lovasnapok, gasztronómiai és sportfesztiválok – a teljesség igénye nélkül utánanéztünk annak, merre érdemes elindulni a következő hetekben a vármegyében, ha a hétvégét nem a négy fal között szeretnénk tölteni. Kínálatból a megszokott módon bőségig akad, messzinek tűnnek már az idők, amikor a járvány miatt korlátozottak voltak a találkozási lehetőségeink. A nyár véglegesen berobban Hajdú-Biharban, fesztivált fesztivál vált majd a következő időszakban.

Cikkünk további részéhez érdemes lesz előkapni a határidőnaplókat, és feljegyezni a jobbnál jobb programokat!

Tízezren is megfordulhattak a tizenötödik Tiszacsegei Halászlé Fesztiválon – írta meg a Haon július első napján, korábban pedig arról számolhattunk be, hogy a gasztronómiáé volt a főszerep Hajdúszoboszló szívében, az Art Food Fesztiválon. A finom falatok, a sztárfellépők, a vásári forgatag visszafordíthatatlanul felpörgette a vármegyei nyarat, ami a következő hetekben tovább pezseg, nem is akárhogy. A buli, a tánc és a zene hívogatja majd a hajdú-bihariakat hétvégente, de nem kell, hogy otthon maradjanak a hagyományőrző, a sport vagy a meghökkentően látványos show szerelmesei sem.

Búza a zsákban, ember a vízben

Hajdúnánáson ma már zsákba került a búza, július 8-án, szombaton ugyanis megtartották a 15. Hajdúnánási Hagyományőrző Aratók Találkozóját.

Ugyanezen a napon Berettyóújfaluban a Bihar Termálliget szervezésében első alkalommal várta a vendégeket a Bihari Piknik, mely gasztronómiai és kulturális esemény egyben. A rendezvényen helyi termelők, a Bihari Népművészeti Egyesület kézművesei mutatták be portékájukat, valamint népi játszóházzal várták a családokat a nap folyamán. A zenekedvelők sem maradtak jóféle dallamok nélkül, sőt, szombaton este, cikkünk megjelenésekor még odaérhetnek DJ Papp Dániel táncra hívó ritmusaira.

A július 8–9-ei hétvégén a vármegyei önkormányzat támogatásával is kikapcsolódáshoz juthattunk, juthatunk. A hajdú hagyományok nyomában című programsorozat részeként szombaton Magyarhomorogon volt sokszínű kínálat a színpadon, vasárnap pedig Sárándon várja a látogatókat Oláh Gergő és Kökény Attila műsora.

Forrás: Napló-archív

Lóra fel!

Egy héttel később hangos lesz a puszta, július 14. és 16. között ugyanis az 55. Hortobágyi Lovasnapok várja majd a lovassportok és a népi hagyományok kedvelőit. A háromnapos fesztiválon több mint 50 programmal várják az érdeklődőket, lesznek versenyek, bemutatók, gyereklovasfalu, táncház, gasztronómia és természetesen kézművesvásár is.

Ugyanezen a hétvégén a hajdúszovátiak is feltekerik a hangerőt, a Hajdú Ízek fesztiválja július 15-én, szombaton a főzőverseny mellett egész napos kulturális programmal várja a látogatókat.

Július 22-én Püspökladányba hívogatnak majd a finom illatok, itt kakasfőző fesztiválra várják a vendégeket. Az egész napos gasztronómiai eseményen nem csak a bográcsok lesznek vonzóak, a szervezők sokszínű és változatos színpadi programokkal is készülnek.

Szintén július 22-én húznak lapot a tetétleniek is, és a már hagyományosnak mondható homoktövis-fesztiválra invitálnak. A látogatókat a Zichy Géza Tagiskola udvarán egész napos programokkal, helyi fellépők műsorával, sztárfellépőkkel és tűzijátékkal szórakoztatják.

A hónap utolsó hétvégéjén javasoljuk, hogy legyen kéznél a fürdőruha, a Strandok éjszakája programhoz ugyanis több vármegyénkbeli fürdő csatlakozott. Július 29-én, szombaton Berettyóújfalu, Debrecen, Hajdúszoboszló és Kaba fürdőkomplexumai is várják a látogatókat.

Forrás: MW-archív (illusztráció)

Látványos égen s földön

A nyár utolsó havában vármegyénk több települése is kiengedi a kéziféket. Augusztus első hétvégéjét Hajdúböszörmény könnyűzenei házibulija, a Kotta Fesztivál nyitja, de ugyanezen a hétvégén a komádiak is partiba vágják magukat, hiszen a helyi, kétnapos városnap színházzal, gulyásfőző versennyel, helyi és sztárfellépők műsorával teszi emlékezetessé augusztus első napjait. A környék leglátogatottabb rendezvényeként hirdetik a földesi pálinkafesztivált, ami szintén augusztus 5-én várja majd a látogatókat. Az esemény az ígéretek szerint a legfinomabb pálinkák mellett az ország legkedveltebb fellépőit is elhozza a közönségnek.

Augusztus 11. és 13. között Hajdúböszörmény utcái bizonyosan nem maradnak a megszokott csendjükben. Akkor ugyan éppen nem a zenekarok koncertje miatt, helyette a legerősebb traktorok pöfögnek majd végig a böszörményi körúton. A Traktor Pulling helyet biztosít majd a Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Kupa és a Magyar Amatőr Traktorhúzó Bajnokság lebonyolítására is.

Azok, akik a traktorzúgást valamelyest romantikusabb programra cserélnék, azok sem unatkozhatnak. Augusztus 10. és 13. között ugyanis nemcsak Traktor Pulling, hanem Hőlégballon Fieszta is lesz a hajdúvárosban. A háziversenynek és a sétarepülésnek is helyet biztosító esemény révén egy biztos: színes lesz az ég a Hajdúböszörmény felett.

Akik sem traktorra, sem ballonra nem vágynak, helyette viszont bevágnának egy jóféle káposztás ételt, jobb, ha Kaba felé veszik az irányt. A 17. Kabai Káposztás Nap augusztus 12-én, szombaton főzőversennyel, gyermekjátékokkal és sztárfellépőkkel varázsol valódi nyári hangulatot a városba.

Forrás: MW-archív (illusztráció)

Utoljára még belecsapnak a lecsóba

A nyár egyik kiemelt eseménye vármegyénkben az esztári lecsófesztivál, mely idén kerek évfordulót ünnepel. Az eseményt augusztus 26-án tartják, sokak bánatára a beharangozó szerint most utoljára. Az már biztos, hogy az eseményen akkor sem lesz baj, ha degeszre ettük magunkat, hiszen olyan fellépők mellett, mint a Bohemian Betyars, a Kowalsky meg a Vega, Alee, az Analog Balaton vagy Kökény Attila, bizonyára lesz bennünk annyi bugi, hogy ledolgozzunk minden bevitt kalóriát.

Bucsi Bernadett